Mango Black friday indirimleri olacak mı? Mango kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Cuma indirimleri Boyner’de de geçerli olacak. Bilindiği üzere Black Cuma 1932 yılından beri ABD’de de ki Şükran Gününden sonra ki ilk Cuma kutlanan ve bütün mağazaların %90’a varan indirimler yaptığı bir gündür. Bu güne Black Cuma denmesinin amacı ise izdihamların yaşanması ve ülke de ki trafiğin bir günlüğüne aşırı derecede yoğunlaşmasıdır.

Black Cuma indirimleri bu sene 27 Kasım tarihine denk gelmektedir. Black Cuma indirimlerini kaçıranlar için 30 Kasım tarihinde Siber Pazartesi adı altında bir indirim günü daha gerçekleşecektir.

Boyner’de 2019 tarihinde ki Black Cuma indirimleri yüzlerce üründe %25 indirim olacak şekilde gerçekleşmiştir. Ayrıca Siber Pazartesi’nde ise %75’e varan indirimler yapılmıştır.

Mango mağazasına ait Black Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?

Black Cuma indirimlerinde Mango’dan alışveriş yapmanın püf noktaları nedir?

Mango mağazası geçen sene Black Cuma indirimlerinden bir gün önce indirimlerini başlatmıştı. Buna göre bu yılda indirimlerin 26 Kasım tarihinde başlaması muhtemel.

Bu günün en önemli özelliği tüm dünyada ki mağazaların indirimler ile birbiriyle yarışmasıdır. Buna göre tüm mağazalar büyük indirimler gerçekleştirecek ve insanların gereksiz alışveriş yapıp sonrasında pişman olmaları muhtemel. Bu gibi durumları yaşamak istemiyorsanız sadece ihtiyacınız olan ürünleri satın almanız yararınıza olacaktır. Bir alışveriş listesi oluşturmak ve bu listede sadece ihtiyaç olan ürünlere yer vermek mantıklı olacaktır.

Mango mağazası Black Cuma için ne kadar indirim yapacak?

Mango mağazası ürünlere indirim uyguladığı gibi sepetteki ürünlere de indirim uygulamaktadır. Bu sene sepet indirimi %50 olacağını yönelik açıklamalar yapıldı. Aynı zamanda müşterilere 50 TL tutarında indirim kuponu da verileceği ifade edildi.

Mango mağazasına ait Black Cuma indirimlerini nasıl öğrenebiliriz?

Mango firmasına ait indirimleri Google veya Mango alışveriş sitesi üzerinde bulunan arama motoruna Black Firday Mango 2020 yazarak ulaşabilirsiniz.

Mango dışında hangi mağazalar Black Cuma indirimleri yapmaktadır?

Mango dışında pek çok mağaza Black Cuma indirimi yapmaktadır. Türkiye’de olan ve indirim yapan mağazalara Boyner, Trendyol önek verilebilir. Ayrıca Aliexspress gibi yurt dışı odaklı çalışan mağazalar da ciddi indirimler yapmaktadır.