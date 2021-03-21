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Manchester City Fan Token nereden nasıl alınır? CHZ City coin ne zaman çıkacak?

City Fan Token veya City Coin hangi tarihte piyasaya çıkacak? City Fan Token veya City Coin nereden ve nasıl alınır? Manchester City takımının kripto para piyasasına gireceğini duyurmasının ardından herkes City Fan Token veya City Coin hakkında detayları merakla araştırıyor.

21 Mart 2021 Pazar 22:42
Manchester City Fan Token nereden nasıl alınır? CHZ City coin ne zaman çıkacak?
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Manchester City takımı Chiliz ve Socios.com ile Fan Token anlaşmasına imza attı. Herkes CHZ Token Coin ne zaman çıkacağını ve nasıl alınacağını merakla araştırıyor.

Manchester City token CHZ alt yapısı ile kripto para dünyasına girmeye hazırlanıyor. Manchester City’nin Chiliz ve Socios.com ile anlaşma yaptığını açıklamasının ardından herkes City Fan Token’in ne zaman piyasa çıkacağını ve nasıl alınacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Bitcoin ve Altcoin ile ilgilenen kişiler City Token’i dip fiyatla almak için bir yarış içerisine girdi. Arama motorlarından City Fan Token’in hangi tarihte çıkacağı ve nereden sahip olunacağı araştırılıyor.

City Fan Token veya City Coin hangi tarihte piyasaya çıkacak?

Manchester City’nin Socios.com veya Chiliz’in projelerinden birisi olan City Fan Token’in hangi tarihte piyasaya çıkacağı netlik kazanmadı.

City Fan Token veya City Coin

nereden ve nasıl alınır?

Manchester City Fan Token çıkış tarihinin belirlenmesinin ardından ilk önce kendi sitelerinden satış yapacakları tahmin ediliyor. Şimdiden de üyelik yaparak City Coin’i cazip fiyatlarla satin alma imkanı yakalamak mümkün. Binance kripto para borsası gibi pek çok bitcoin borsalarında yer aldığı zaman çok iyi fiyatlara satabilmeniz mümkün.  

https://www.binance.com/tr 



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:42
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Anahtar Kelimeler:
City Fan Token Ve City CoinCity Fan TokenManchester CityKripto ParaBinanceChilizSocios.com
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