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Malulen emeklilik nedir, başvuru nasıl yapılır?

Malulen emeklilik, vatandaşların merak ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Peki malulen emeklilik nedir? Malulen emekli olmanın şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? Gerekli belgeler nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

10 Ocak 2021 Pazar 21:16
Malulen emeklilik nedir, başvuru nasıl yapılır?
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Malulen Emeklilik Nedir? Malulen Emeklilik İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik kararınıın alınacağı durumlarda, 4A, 4B ve 4C kapsamında sigortalı bi şekilde çalışan kişinin en az 10 yıl sigortalı bir şekilde çalışmış ve 1800 gün primin yatmış olması gerekmektedir. Ayrıca kişi erken emekliliğini isteyebilmek için, Sağlık Kurulu’ndan gereli kontrollerin yapılması ve belgelerin yapılması gerekmektedir.

Sigortalı çalışan kişinin, %60 oranında çalışamaz duruma gelmesi durumunda kişiler malulen emekliliğini isteyebilir.  Peki bu şartlar nelerdir?

Çalışan kişi, anemi,behçet hastalığı, bipolar bozukluk, kanser, bunama, metabolizma hastalıkları, sara, görme kaybı, siroz, kalp kapağı sorunları, kalp, karaciğer, böbrek ve akciğer nakilleri, kol, bacak nakilleri, MS, parkinson, retina kanamaları, şizofreni, tüberküloz,zeka gerilemesi, solunum sistemi problemleri durumunda malulen emekliliğe başvuru yapabilir. Kişinin çalışamayacak durumda olduğu belgelendikten sonra kişi emekliliğe ayrılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler;

-Tahsis Talep Belgesi

-Beyan Taahüt Belgesi

-1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Tüm bunlardan sonra, maluliyet maaşının bağlanabilmesi için kişinin Sağlık Kurumu’na bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.  Maaş bağlandıktan sonra Sağlık Kurumu değerlendirmelerini yaptıktan sonra duruma göre periyodik olarak sağlık muayenesi isteyebilir. Kişinin çalışmasına engel olan durumlar ortadan kalkarsa maaşı kesilir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 21:20
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Malulen EmeklilikSağlık KurumuMalulen Emeklilik şartları
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