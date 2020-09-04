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Malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar hangileridir? Malulen emekli gün sayısı 2020

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar hangileridir? Malulen emekli gün sayısı haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 04.09.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:32
Malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar hangileridir? Malulen emekli gün sayısı 2020
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet engelli ve bazı hastalıklar nedeniyle çalışamayan vatandaşlara çeşitli desteklerde bulunuyor. Bu desteklerden biri de çalışamayacak durumda olan vatandaşların malulen emekli olmasını sağlayan destektir. Malulen emekli olmak için kişinin iş gücünü %60 oranında kaybetmesi ve kanunda belirtilen hastalıklardan hasta olması gerekmektedir.

Hasta olanlara malullük maaşı

Sigortalı olarak bir işte çalışan ve çalıştığı süre içerisinde iş gücünü kaybetmesi sonucu kişiye malulen emekli olma şansı verilir. Söz konusu emekli maaşı SGK tarafından verilir. Ancak bu maaşın amacı kişinin hastalık yüzünden iş bulamaması, iş bulsa dahi işini yapamaması durumunda verilir. Bu hastalıklar biyolojik hastalıklar olabildiği gibi iş kazaları nedeniyle olan hastalıklarla da olabilir.

Malulen emekli olabilmek için kanunda belirtilen şartlara uygun olunması gerekir. Bu şartların temelinde iş gücünün %60 oranında kaybedilmesi gelir. Bunun yanı sıra kanunda belirtilen hastalıklardan birinin kişide bulunması da aranan diğer şarttır.

Malullük sayılacak hastalıklar

Malullük sayılacak hastalıklar kanunda belirtilmiştir. Bu hastalıklar başlıca şu şekildedir;

Görme duyusunda azalma ve kayıp,

İşitme duyusunda azalma veya kayıp,

Metabolizma hastalıkları,

AIDS,

Kalp yetmezliği ve kalp rahatsızlıkları,

Uzuv kaybı ve ampüte durumları,


Karaciğer, kalp veya böbrek gibi kişinin hayatını etkileyecek nakil işlemleri,

Bipolar bozukluk, şizofreni,

Epilepsi,

Demans,

Beyin tümörü,

Parkinson,

Selebral palsi,

MS,

Zeka geriliği,

Beyin hasarı olan hastalıklar,

İş gücü kaybı yaşatması durumunda tüm kanser hastalıkları.

Prim gün sayısına dikkat

Yukarıda belirtilen hastalıklar sonucu kişinin iş gücünü en az %60 oranında yapamayacak durumda olması sonucu kişiye malulen emekli olma hakkı verilir. Bu hakkı elde etmek için ise kişin en az 1800 gün prim gün sayısının olması gerekmektedir. Prim gün sayısı eksik olan kişiler hizmet borçlanması yaparak prim günlerini tamamlayabilir.



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:32
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