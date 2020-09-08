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Makedonya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Makedonya asgari ücret fiyatları

Makedonya’da asgari ücret ne kadar? Yılı Makedonya asgari ücret fiyatları ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 8 Eylül 2020 Salı tarihli yazımızda Makedonya’da asgari ücret ne kadar? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

08 Eylül 2020 Salı 17:55
Makedonya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Makedonya asgari ücret fiyatları
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Makedonya resmi para birimi Makedon dinarıdır. 1 €, 31 Ağustos 2018 döviz kuru üzerinden 61,57 Makedon dinarına denktir. 1 TL, 7,99 Makedon dinarına denktir. Makedonya'da yaşam çok kaliteli veya çok düşük kaliteli değil. Ortalama bir hayat var diyebilirsiniz. Aşırı miktardaki euro nedeniyle ülkede çok hafif bir kriz var.

Makedonya'da asgari miktar ne kadardır?

Makedonya'daki minimum tutar en son Ocak 2017'de güncellenmiştir ve 239,74 Avro olarak belirlenmiştir. Bu 31 Ağustos 2018 itibarıyla Euro kuruna göre 14.718 Makedonya dinarına denk geliyor. Bunu Türk lirası ile karşılaştırırsak asgari ücret 1.844 TL diyebiliriz.

Makedonya'da asgari yıllık miktar

Makedonya, asgari miktarı çok fazla değişen bir asgari ücret türü değil. Yıllık 3 €, 4 € artış gözleniyor. Grafiği düz bir çizgiye çok yakındır. Asgari ücretin artması ama enflasyonunda her geçen gün artması nedeniyle hayat biraz zorlaştı.

Makedonya 2013 yılından bu yana asgari toplam olan 41 avroyu değiştirmeye çalıştı.

Yıl

Euro

2013

198,95

2014

213,02

2015


226,69

2016

236,05

2017

239,74

2018

239,74

Makedon çalışma koşulları

İşgücü harcama zamanı, ülkenin sektörüne göre değişir. En düşük çalışan bankacıdır. Bankacılar her iş günü 08.00-19.00 arasında çalışırlar. Cumartesi günleri saat 8.00-12.00 arasında değişmektedir. Mağazanın çalışma saatleri ise her iş günü 08.00-20.00 ve cumartesi günleri 08.00-14.00 şeklindedir. İş gücü olarak çok kolay bir ülke diyemeyiz. İşgücü harcamaları konusunda zor koşullar var. Ülkede ana dil yok ama 2 dil kullanılıyor. Diller Türkçe ve Anavutçadır ve Türkçe de konuşulduğu için çok zorlanacağınızı düşünmüyoruz

Makedonya’da Fiyatlar

Hikersbay'ın verdiği verilere göre, Makedonya'nın merkezi dışında herhangi bir bölgede tek yatak odalı bir daire kiralamak isterseniz, 4.500 Makedon dinarı ile 12.000 Makedon dinarı arasında değişen bir para göreceksiniz.

Eviniz şehir merkezinde olsun istiyorsanız ödediğiniz para, 7.000 ila 15.000 Makedon dinarı arasında değişecektir. Makedonya'da bir litre benzinin fiyatı 63 Makedon dinarı, toplu taşıma araçlarıyla seyahat ediyorsanız tek yön ücreti 35 Makedon dinarı. Bir litre sütün 48 Makedon dinarı, 500 gram beyaz ekmeğin 26 Makedon dinarı ve 12 yumurtanın 78 Makedon dinarı olduğu düşünüldüğünde, ülkenin en düşük yaşam standardı çok pahalı değil.



Son Güncelleme: 08.09.2020 17:55
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretMakedonya
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