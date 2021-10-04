Makbul Kuruyemiş hakkında merak edilenler

Kuruyemiş ve bakliyat perakendecisi olan Makbul, Türkiye’nin birçok yerinde işletmeleri bulunan bir firmadır. Son zamanlarda televizyon ekranlarına sıkça dönen reklamlarıyla gündem olan Makbul Kuruyemiş hakkında merak edilen bazı bilgiler:

Her geçen gün bünyesine yeni işletmeler katan Makbul Gıda, mağazalarında çerez, kuru gıda, lokum gibi ürünler satmaktadır. Gaziantep'te, 2004 yılında kurulan Memişler Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. ait olan Makbul Kuruyemiş 2012 yılında kurulmuştur.

Memişler Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş., Uğur ve Kamuran Memiş tarafından Limited Şirket olarak kurulmuştur. Daha sonra İstanbul ve Kocaeli’nde ve birçok ilde şubeleri açıldı.

Memiş Ailesi tarafından kurulan Makbul işletmelerinde; kuruyemiş, bakliyat, baharat, kuru meyve ve şekerleme gibi kategorilerde ürünler satışa sunulmaktadır.

Uzun zamandır karantina sürecini içerisinde bulunan ülkenin durumu göz önüne alan şirket, online alışveriş sistemine yeni bir boyut kazandırdı. Makbul, “Dilediğin Kadar Al” satış kurgusuyla yenilikçi online alışveriş deneyimi sunmuştur. Mağazadan özgürce, miktar ve tutar sınırları olmaksızın hızlı ve kişiselleştirilmiş teslimat yöntemiyle dünyada bir eşi bulunmayan alışveriş deneyimi sunmaktadır. Bu deneyimden sizde yaralanmak isterseniz http://www.makbul.com adresine tıklamanız yeterlidir.

“Aynı Tat Uygun Fiyat” sloganıyla karşımıza çıkan Makbul Kuruyemiş, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri, saygılı ve güler yüzlü hizmet felsefesini benimseyen, aynı zamanda keyifli ve hijyenik bir mağaza ortamını müşterileriyle buluşturmaktadır.