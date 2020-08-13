Maddi durumu kötü olan vatandaşa 1300 TL geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım ödemesi yapılacak! Hemen başvuru yapın!

Maddi olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara destekler verilmeye devam ediyor. Son olarak başvuru yapan vatandaşlar arasında koşullara uyum sağlayanlara en az 700 TL olacak şekilde 1300 TL’ye kadar yardım yapılacağı ifade edildi.

İşsizlik ödeneğinden faydalanmak isteyen vatandaşlardan İŞKUR’a başvuranların sayısının geçtiğimiz Kasım ayında 136.311 ve geçtiğimiz ay ise 121.592 kişi olduğu ifade edildi. İşsizlik fonu bünyesinde yapılan açıklamaya göre işsizlik sigortası hayata geçirilmeye başlandığı 2002 senesinden bu zamana kadar 7.724.373 kişi işsizlik maaşına başvuru yaptı. Başvuran kişilere toplamda 12 milyar 941 milyon ödeme yapıldı.

İşsizlik Maaşı İçin Ne Yapılmalı?

Ekonomik olarak problem yaşanan bu dönem içinde işsizlik maaşının nasıl alındığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. 2002 senesinde uygulanmaya başlayan İşsizlik Sigorta Kanunu sonrasında günümüze kadar milyonlarca kişi bu maaşa başvuruda bulunmuştur. İşsizlik maaşına başvuruda bulunan vatandaşlardan şimdiye kadar 1.5 milyonuna ret cevabı verilmiştir. Bunun nedeni başvuranlardan bazılarının talep edilen koşulları sağlamamalarıdır.

İşsizlik maaşının alınabilmesi için evlilik ve askerlik gibi sebeplerden dolayı işten çıkılmamış olması gerekmektedir. Mevsimlik işçilerin çalışmasının, 6 ay sigorta primi koşulunun dolmamış olması ya da işten çıkış belgesi alınırken sorunlar yaşanması işsizlik maaşının alınmasına engel olabilmektedir. Diğer yandan günümüzde bazı işverenler çalışanlarını işten çıkarırken kusuru onlara yükleyerek hem kıdem tazminatı ödemekten kurtulmakta hem de çalışanların işsizlik maaşı almasına engel olmaktadırlar.

İşsizlik maaşının alınabilmesi için son 120 gün içinde sürekli çalışma koşulu yer almaktadır. Diğer yandan son 3 sene içinde en az 600 gün prim ödemesinin yapılmış olması lazımdır.