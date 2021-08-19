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Maaş ve ikramiyeler artacak olan emekliye çifte bayram!

Milyonlarca memur ile memur emeklilerinin merakla beklediği 'Ek gösterge' beklenen adım atılıyor. TBMM'nin açılması sonrasında netleşecek ek gösterge sorunu sonrasında yapılacak olan yeni düzenlemelerle emekliler zamlı maaş ve ikramiyelerle çifte bayram mutluluğu yaşayacaklar.

19 Ağustos 2021 Perşembe 12:23
Maaş ve ikramiyeler artacak olan emekliye çifte bayram!
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TBMM'nin açılması sonrası Meclis'te 'Ek gösterge' düzenlemeleri tartışılacak. 1.8 milyon emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemeler sonrasında ise memurların ve memur emeklilerinin ek gösterge sorunları da çözülmüş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından, 2022-2023 yılları için görüşmeleri başlatılan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde gündeme getirilen 3600 meselesi toplu sözleşme dönemi içerisinde bir çözüme kavuşacak. 

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Unvan ve sınıfların yanı sıra çalışanların hizmetleri ve hizmetlerindeki derecelerin baz alınarak hesaplanan bir sistemdir. Katsayı da olarak adlandırılan bu sistemde yer alan ek gösterge, devlet memurlarının çalıştıkları dönemlerdeki maaşları ve emeklilik zamanı geldiğinde aşacakları emekli ikramiyeleri bu sistem üzerinden hesaplanıyor.

Ek gösterge miktarı arttıkça emekli maaşları da artarken göstergesi 3600 olan bir memurun göstergesi 2500 olan bir başka memura göre emekli ikramiyesi ve emekli maaşı daha yüksek oluyor. Bundan dolayı memurlar emeklilik dilekçelerini vermeden önce 3600 ek göstergeye geçiş yaparak bu sistemden emekli olmak istiyor.


Son Güncelleme: 19.08.2021 12:23
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Emekli IkramiyesiEmekli Maaş ZammıMemur Emeklisi3600 Ek Gösterge
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