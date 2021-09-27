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LPG ne kadar oldu? Vatandaş yeni LPG zammına büyük tepki gösterdi

LPG’ye gelen yeni bir zam geldi. Vatandaş yeni LPG zammına büyük bir tepki gösterdi. Peki LPG ne kadar oldu? Cevabı haberimizde...

27 Eylül 2021 Pazartesi 17:25
LPG ne kadar oldu? Vatandaş yeni LPG zammına büyük tepki gösterdi
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG’ye yeni bir zam geleceğini açıkladı. Araç sahipleri ise hali hazırda gelen zamlardan bunalmışken bu zamla beraber adeta isyan etti. LPG’nin yeni fiyatını merak eden vatandaşlar intenet üzerinden ‘’LPG ne kadar oldu?’’ sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor.

LPG Ne Kadar Oldu?

EPGİS’in yaptığı açıklamaya göre LPG otogazına 24 Eylül 2021 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde LPG’ye litre başına 15 kuruşluk zam yapılacağını açıkladı. Söz konusu zam gece 00.00’dan itibaren geçerli olacak.

Yakın zamanda yapılan akaryakıt indirimleri Eşel Mobil Sistemi’ne göre ÖTV’den karşılanıyor ve dolayısıyla pompaya yansımıyordu. Ancak LPG’ye yapılan yeni zam pompa fiyatlarına yansıtılacak.


Son Güncelleme: 27.09.2021 17:25
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EPGİSLPG ZammıLPG Ne Kadar Oldu
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