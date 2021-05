Loopring coin nedir, farkı ne? Loopring coin güvenilir mi?

Loopring bugünkü fiyatı ₺6,60 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺7.112.215.781 TRY. Loopring son 24 saatte yüzde düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #106, piyasa değeri ₺8.068.161.594 TRY. Dolaşımdaki arz 1.222.767.707 LRC coin ve maksimum seviyede. 1.374.513.896 LRC coin.

Loopring coin ne?

LRC, merkeziyetsiz kripto borsalarının geliştirilebilmesi amacı ile tasarlanan açık bir protokol olan Loopring'in Ethereum tabanlı kripto para birimidir. 2020 senesinde kripto para piyasasının tamamının ortalama günlük ticaret hacmi, yaklaşık 50-200 milyon dolar aralığında dalgalandı. Bu ticaretin çoğu, kullanıcı fonlarını depolayan ve alım satım siparişlerinin dengesini sağlayan özel şirketlerce işletilen çevrim içi platformlar olan merkezi kripto para borsalarında gerçekleştirildi. Bu tip platformların tamamında yaygın olan bazı dezavantajlar bulunuyor. Bu yüzden söz konusu dezavantajları en aza indirmek amacı ile yeni (merkeziyetsiz) bir borsa tipi ortaya çıktı. Loopring'in amacı, merkezi emir eşlemeyle merkeziyetsiz blockchain üstü işlem anlaşmasını, hem merkezi hem de merkeziyetsiz borsaların en iyi yönlerini alıp melez bir üründe birleştirmektir. LRC tokenleri, Ağustos 2017'de ki ilk token arzında (ICO) halka açık hale geldi. Loopring protokolü de Ethereum mainnet üstünde ilk önce Aralık 2019 tarihinde konuşlandı.

Loopring coin’in kurucusu kim?

Loopring coinin farkı ne?

Loopring protokolünün gelişimini yöneten Loopring Foundation'ın kurucusu ve güncel CEO'su bir yazılım mühendisi ve girişimci olan Şangay, Çin merkezli Daniel Wang'dir. Wang'in, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bilgisayar bilimi alanında diploması var. Arizona Eyalet Üniversitesinden de aynı bölümde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Wang, Loopring'de çalışma hayatına başlaması öncesinde bir çok büyük teknoloji şirketinde idari ve yönetici mevkilerde bulunmuştur: tıbbi cihaz üreticisi Boston Scientific'de baş yazılım mühendisliği, Çinli e-ticaret devi JD.com'da mühendislik, araştırma, öneri ile reklam sistemi kıdemli yöneticiliği, Google'da da baş teknoloji danışmanlığı ile kıdemli yazılım mühendisliği yapmıştır. Wang, birkaç şirketin de kurucu ortağı konumundadır: Yunrang (Beijing) Information Technology Ltd ve kripto para hizmetleri şirketi Coinport Technology Ltd.

Loopring'in arkasında yer alan ana fikir, merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsalarının özelliklerini, eşsiz avantajlarının keyfini çıkaracak ve verimsizliklerini ortadan kaldıracak bir protokolde birleştirmektir. Merkezi borsalar, güncel olarak kripto ticaret servislerinin ana işlem kanalıdır. Çok popüler ve kullanışlı olsa bile merkezi borsaları kullanmanın bazı riskleri bulunuyor ve bu risklerin başında emanete dayalı doğası geliyor. Bu borsalar, kullanıcıların fonlarını yatırma ile çekme süreleri arasında tuttuklarından dolayı bu fonlar, potansiyel siber saldırılar, borsa içinde ki kötü niyetli kişiler ya da düzenleyici müdahalelerden dolayı kısmen ya da tamamen kaybedilme riski altına giriyor. Merkezi borsaların başka bir büyük problemi ise şeffaflık eksikliği: alım satım işlemlerinin blockchain üstünde gerçekleşmemesi, onun yerine borsanın iç kayıtlarında depolanması, borsa tarafından fiyat manipülasyonlarını mümkün kılıyor ve emanet sırasında kullanıcı fonlarını izinsiz amaçlarda kullanabilmesine açık kapı bırakıyor. Bu sorunları ortadan kaldırabilmek adına son zamanlarda yeni bir ticaret servis türü ortaya çıktı: merkeziyetsiz kripto borsası (DEX). Kullanıcı fonlarını emanet kasada tutmak ve işlemleri sistem içerisinde gerçekleştirmenin yerine, merkeziyetsiz borsalar alım ile satım siparişlerinin birbirlerine doğrudan bağlanmalarına ve açık blockchain ağı üzerinde takasların gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Merkeziyetsiz borsalar, emanet ile şeffaflık risklerini ortadan kaldırırken kendi dezavantajlarını da getiriyorlar: Sistemin temelini oluşturan blockchain ağlarının sınırlı işlem kapasiteleri ve parçalanmış likiditeden kaynaklanan (merkezi altenatifleriyle karşılaştırıldığı zaman) daha düşük verimlilik. Loopring protokolü, yenilikçi melez çözümler ile merkeziyetsiz borsaların dezavantajlarını azaltarak ya da ortadan kaldırırken avantajlarını tutmaya çalışıyor. Siparişleri, merkezi bir biçimde yönetirken takasları blockchain üstünde gerçekleştiren ve birebir ticaret çiftleri yerine 16 kadar siparişi dairesel takaslarda birleştiren Loopring, DEX'in likiditesini artırmak ile beraber emir işlemlerinin verimini yükseltmeyi umut ediyor.

Piyasada ne kadar Loopring [LRC] Coin bulunuyor?

LRC tokenlerinin çıkarılışı, Loopring protokolünü oluşturan akıllı sözleşmelerce yönetilmekte. LRC kazanmanın ana yolu, dairesel madenciliktir. Loopring ağının likiditesini arttırabilmek adına siparişler, 2 kripto para biriminin çifti olarak eşlenmiyor. Bunun yerine protokol, 16 kadar farklı kripto para birimi siparişini, sipariş halkası isimli dairesel bir takasta karıştırarak eşleştiriyor. Loopring ağındaki düğümler (node); siparişleri halkalar üstünden birleştirdikleri, açık emir defterleriyle ticaret geçmişinin devamlılığını korudukları ve bazı durumlarda siparişleri, diğer işlemler ile eşleştirmek için yayımladıklarından dolayı LRC tokenle ödüllendiriliyor.

Loopring güvenli mi?

Loopring; Ethereum ile Neo blockchain ağlarında kullanılabilmekte. Qtum blockchaine destek eklenmesi de planların içinde yer alıyor. Bu ağların her biri kendi tokenlerine sahiptir: Ethereum için LRC ile Neo için LRN; piyasaya sürüldüğü zaman Qtum ağının tokeninin adı LRQ olacaktır .Bu tokenler, altlarında yatan blockchain platformlarının hash fonksiyonlarıyla korunmakta: LRC, Ethereum ağında ki Ethash ile korunurken LRN de, Neo ağının SHA256 ile RIPEMD160 standardıyla koruma altında. LRQ de, Qtum ağının hisse ispatı PoSv3 algoritması güvencesi altındadır.