İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Loopring coin nedir, farkı ne? Loopring coin güvenilir mi?

Bitcoin fiyatındaki art arda rekor tazelenmesi sonrasında altcoin fitili ateşlenirken, Loopring (LRC) de bu yükselişte yer alan kripto paralar arasında oldu. Looprin’le şuan işlem yapılan en büyük borsalar Binance, Huobi Global, OKEx FTX ile CoinTiger. Peki, bu kadar çok işlem yapılan Loopring coin ne?

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:13
Loopring coin nedir, farkı ne? Loopring coin güvenilir mi?
Takip Et:

Loopring bugünkü fiyatı ₺6,60 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺7.112.215.781 TRY. Loopring son 24 saatte yüzde düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #106, piyasa değeri ₺8.068.161.594 TRY. Dolaşımdaki arz 1.222.767.707 LRC coin ve maksimum seviyede. 1.374.513.896 LRC coin.

Loopring coin ne?

LRC, merkeziyetsiz kripto borsalarının geliştirilebilmesi amacı ile tasarlanan açık bir protokol olan Loopring'in Ethereum tabanlı kripto para birimidir. 2020 senesinde kripto para piyasasının tamamının ortalama günlük ticaret hacmi, yaklaşık 50-200 milyon dolar aralığında dalgalandı. Bu ticaretin çoğu, kullanıcı fonlarını depolayan ve alım satım siparişlerinin dengesini sağlayan özel şirketlerce işletilen çevrim içi platformlar olan merkezi kripto para borsalarında gerçekleştirildi. Bu tip platformların tamamında yaygın olan bazı dezavantajlar bulunuyor. Bu yüzden söz konusu dezavantajları en aza indirmek amacı ile yeni (merkeziyetsiz) bir borsa tipi ortaya çıktı. Loopring'in amacı, merkezi emir eşlemeyle merkeziyetsiz blockchain üstü işlem anlaşmasını, hem merkezi hem de merkeziyetsiz borsaların en iyi yönlerini alıp melez bir üründe birleştirmektir. LRC tokenleri, Ağustos 2017'de ki ilk token arzında (ICO) halka açık hale geldi. Loopring protokolü de Ethereum mainnet üstünde ilk önce Aralık 2019 tarihinde konuşlandı.

Loopring coin’in kurucusu kim?

Loopring protokolünün gelişimini yöneten Loopring Foundation'ın kurucusu ve güncel CEO'su bir yazılım mühendisi ve girişimci olan Şangay, Çin merkezli Daniel Wang'dir. Wang'in, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bilgisayar bilimi alanında diploması var. Arizona Eyalet Üniversitesinden de aynı bölümde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Wang, Loopring'de çalışma hayatına başlaması öncesinde bir çok büyük teknoloji şirketinde idari ve yönetici mevkilerde bulunmuştur: tıbbi cihaz üreticisi Boston Scientific'de baş yazılım mühendisliği, Çinli e-ticaret devi JD.com'da mühendislik, araştırma, öneri ile reklam sistemi kıdemli yöneticiliği, Google'da da baş teknoloji danışmanlığı ile kıdemli yazılım mühendisliği yapmıştır. Wang, birkaç şirketin de kurucu ortağı konumundadır: Yunrang (Beijing) Information Technology Ltd ve kripto para hizmetleri şirketi Coinport Technology Ltd.

Loopring coinin farkı ne?

Loopring'in arkasında yer alan ana fikir, merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsalarının özelliklerini, eşsiz avantajlarının keyfini çıkaracak ve verimsizliklerini ortadan kaldıracak bir protokolde birleştirmektir. Merkezi borsalar, güncel olarak kripto ticaret servislerinin ana işlem kanalıdır. Çok popüler ve kullanışlı olsa bile merkezi borsaları kullanmanın bazı riskleri bulunuyor ve bu risklerin başında emanete dayalı doğası geliyor. Bu borsalar, kullanıcıların fonlarını yatırma ile çekme süreleri arasında tuttuklarından dolayı bu fonlar, potansiyel siber saldırılar, borsa içinde ki kötü niyetli kişiler ya da düzenleyici müdahalelerden dolayı kısmen ya da tamamen kaybedilme riski altına giriyor. Merkezi borsaların başka bir büyük problemi ise şeffaflık eksikliği: alım satım işlemlerinin blockchain üstünde gerçekleşmemesi, onun yerine borsanın iç kayıtlarında depolanması, borsa tarafından fiyat manipülasyonlarını mümkün kılıyor ve emanet sırasında kullanıcı fonlarını izinsiz amaçlarda kullanabilmesine açık kapı bırakıyor. Bu sorunları ortadan kaldırabilmek adına son zamanlarda yeni bir ticaret servis türü ortaya çıktı: merkeziyetsiz kripto borsası (DEX). Kullanıcı fonlarını emanet kasada tutmak ve işlemleri sistem içerisinde gerçekleştirmenin  yerine, merkeziyetsiz borsalar alım ile satım siparişlerinin birbirlerine doğrudan bağlanmalarına ve açık blockchain ağı üzerinde takasların gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Merkeziyetsiz borsalar, emanet ile şeffaflık risklerini ortadan kaldırırken kendi dezavantajlarını da getiriyorlar: Sistemin temelini oluşturan blockchain ağlarının sınırlı işlem kapasiteleri ve parçalanmış likiditeden kaynaklanan (merkezi altenatifleriyle karşılaştırıldığı zaman) daha düşük verimlilik. Loopring protokolü, yenilikçi melez çözümler ile merkeziyetsiz borsaların dezavantajlarını azaltarak ya da ortadan kaldırırken avantajlarını tutmaya çalışıyor. Siparişleri, merkezi bir biçimde yönetirken takasları blockchain üstünde gerçekleştiren ve birebir ticaret çiftleri yerine 16 kadar siparişi dairesel takaslarda birleştiren Loopring, DEX'in likiditesini artırmak ile beraber emir işlemlerinin verimini yükseltmeyi umut ediyor.

Piyasada ne kadar Loopring [LRC] Coin bulunuyor?

LRC tokenlerinin çıkarılışı, Loopring protokolünü oluşturan akıllı sözleşmelerce yönetilmekte. LRC kazanmanın ana yolu, dairesel madenciliktir. Loopring ağının likiditesini arttırabilmek adına siparişler, 2 kripto para biriminin çifti olarak eşlenmiyor. Bunun yerine protokol, 16 kadar farklı kripto para birimi siparişini, sipariş halkası isimli dairesel bir takasta karıştırarak eşleştiriyor. Loopring ağındaki düğümler (node); siparişleri halkalar üstünden birleştirdikleri, açık emir defterleriyle ticaret geçmişinin devamlılığını korudukları ve bazı durumlarda siparişleri, diğer işlemler ile eşleştirmek için yayımladıklarından dolayı LRC tokenle ödüllendiriliyor.

 Loopring güvenli mi?

Loopring; Ethereum ile Neo blockchain ağlarında kullanılabilmekte. Qtum blockchaine destek eklenmesi de planların içinde yer alıyor. Bu ağların her biri kendi tokenlerine sahiptir: Ethereum için LRC ile Neo için LRN; piyasaya sürüldüğü zaman Qtum ağının tokeninin adı LRQ olacaktır .Bu tokenler, altlarında yatan blockchain platformlarının hash fonksiyonlarıyla korunmakta: LRC, Ethereum ağında ki Ethash ile korunurken LRN de, Neo ağının SHA256 ile RIPEMD160 standardıyla koruma altında. LRQ de, Qtum ağının hisse ispatı PoSv3 algoritması güvencesi altındadır.


Son Güncelleme: 12.05.2021 22:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LoopringCoinNedirFarkıNeGüvenilirMi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
2.el araç fiyatlarında son durum ne? 2. el arabalarda fiyat yükseliş beklentisi
2.el araç fiyatlarında son durum ne? 2. el arabalarda fiyat yükseliş beklentisi
Binance yüzde 20 komisyon indirimi nasıl alınır? Binance komisyon indirim referans kodu
Binance yüzde 20 komisyon indirimi nasıl alınır? Binance komisyon indirim referans kodu
Kısa çalışma ödeneğim yatmadı, ne yapmalıyım? Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında yatar?
Kısa çalışma ödeneğim yatmadı, ne yapmalıyım? Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında yatar?

Popüler Haberler

Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını ne zaman, hangi gün olacak? Jahrein kimdir?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Kulüp dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Maçlar kaç kaç? Gol var mı? Canlı Skor takibi için en iyi uygulamalar; Maçkolik canlı skor takip et
Kuruluş Osman yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Kuruluş Osman 57. bölüm tek parça izle!
A101 Marketde satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri ve kullanıcı yorumları
Canavar Harmon film konusu ve oyuncuları
Bu akşam hangi diziler var? 13 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Bim 13 Mayıs 2021 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 13 Mayıs 2021 Perşembe evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
TRT Spor canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.