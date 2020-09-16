İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
Son Dakika
Angela Merkel siyaset hayatına veda...

Lise ve Üniversite stajyer maaşları ne kadardır? 2020 stajyer maaşı devlet katkısı

Çarşamba günü basında geniş bir yer bulan Lise ve Üniversite stajyer maaşları ne kadardır? stajyer maaşı devlet katkısı haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Lise ve Üniversite stajyer maaşları ne kadardır? stajyer maaşı devlet katkısı konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Eylül 16 Çarşamba tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 09:08
Lise ve Üniversite stajyer maaşları ne kadardır? 2020 stajyer maaşı devlet katkısı
Takip Et:

Stajyerlere aynı dönem içerisinde verilen staj parası, asgari ücretin asgari geçim indirimi duşunda net tutarının %30’u esas alınmaktadır. Stajyerlerin alacağı ücret işyerinde çalışan kişi sayısına göre farklılık göstermemekle beraber çalışan sayısı yalnızca stajyer için alınacak destek ödemesinde etken olmaktadır.

2020 lise stajyer maaşı ne kadar?

Meslek lisesi ve sağlık meslek lisesinde öğrenim gören öğrenciler staj ücreti olarak 631,19 TL almaktadır. İşveren tarafından ödenen staj ücreti destek tutarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Sağlık lisesinde okuyan öğrencilerinde alacakları tutar en düşük 631,19 TL olacaktır.

2020 üniversite stajyer maaşı ne kadar?

Üniversitede eğitimine devam eden ve yaz döneminde zorunlu olarak staj yapan öğrencilere, bazı bölümler dışında kanunen stajyer maaşı ödenmesi mecburi değildir. Ancak bazı işletmeler öğrencilerin hem staj ücretini ödemekte hem de sigortalarını yapmaktadır. Bu durumda da stajyer ücreti 631,19 TL’den az olamayacaktır.

Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Stajyerler belirlenen süreler içerisinde okulları ya da kendilerinin belirleyeceği işletmelerde staj yaparlar. Meslek lisesi öğrencileri haftada 3 gün staja giderken, geriye kalan 2 gün de okula giderler. Buna göre stajyer maaşı hesaplaması şu şekilde olmaktadır;

- Stajyer maaşı hesaplamasında asgari ücretin net tutarının %30’u esas alınmaktadır.


- Öğrencilere ödenecek olan maaş bu tutarın altında olamaz.

- Stajyerin ay içerisinde mazeretli ya da mazeretsiz olarak staja gitmediği günlerin ödemesi maaşından kesilmektedir.

2020 stajyer maaşı devlet katkısı

Stajyerlere ödenen maaşların bir kısmı işveren tarafından verilirken bir kısmı da devlet desteği kapsamında devlet tarafından ödenir. Devletin ödeyeceği katkı payı, işletmede çalışan personel sayısına göre belirlenmektedir. Buna göre;

- İşyerinde çalışan sayısı 20’den fazlaysa 1/3’ü

- İşyerinde çalışan sayısı 20’den az ise 2/3’ü oranında devlet tarafından destek verilir.

Tatil günlerinde staj parası kesilir mi?

Öğrencinin mazeret izni alması gibi durumlarda staja gelmediği günlerin ücreti maaşından kesilmektedir. Ancak resmi tatil, hafta sonu gibi tatil günlerine denk gelen sürelerde öğrencinin maaşı kesilmemektedir. Hükümet tarafından zorunlu olarak alınan tatil kararları durumunda da stajyerler izinli sayılır ve maaşları kesilmez.



Son Güncelleme: 16.09.2020 09:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
üniversite Stajyer MaaşıStajyer Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!
Petrolün varil fiyatındaki düşüşler devam ediyor!
Petrolün varil fiyatındaki düşüşler devam ediyor!

Popüler Haberler

Lise ve Üniversite stajyer maaşları ne kadardır? 2020 stajyer maaşı devlet katkısı
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı
Emeklilikte kanser hastaları için özel durumlar
Hakan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
Fakirlik maaşı almanın şartları ve başvuru adımları 2020
Altın ne kadar oldu? 16 Eylül 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 16 Eylül 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Eylül 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 16 Eylül 2020 Çarşamba aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 16 Eylül 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Vergi Borcu Yoktur belgesi nasıl alınır? Vergi Borcu Yoktur belgesi nereden alınır?
2020 güncel Anestezi Teknikeri maaşları ne kadar oldu? Özel ve devlette anestezi teknikeri maaşı
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi yaşıyor mu? Ertuğrul Gazi diziye dönecek mi, ne zaman dönecek?
2020 Vodafone ramazan ayı bedava internet kampanyaları
Rüyada iğne görmek ne demektir? Rüyada iğne görmenin anlamı ve tabiri
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Eylül 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 16 Eylül 2020 Çarşamba
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekim seti hangi ilde?
30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2020
TRT 1 Masumlar Apartmanı konusu ve dizi oyuncuları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.