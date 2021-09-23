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Lise mezunu memur alımı yapılacak!

10 farklı belediyelik bünyesinde 202 kişilik, en az lise mezunu memur alımı yapılacak. Memur olabilmek için aranan şartlar nelerdir? Kimler başvuruda bulunabilir? Hangi belediyeler memur alımı yapıyor? Konuyla ilgili haberimizin detaylarına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

23 Eylül 2021 Perşembe 22:42
Lise mezunu memur alımı yapılacak!
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Lise mezunu memur alımları için belediyeler alım yapacaklarını duyurdu. 10 farklı belediyenin alım yapacağı memurlardan lise mezunu olma şartı aranıyor. 

Toplamda 202 kişilik memer alımı yapacak olan belediyeler, işe kabul edilecek memur adaylarının lise, ön lisans ve lisans mezunu olmalarına dikkat ediyor. 10 tane ayrı belediyenin memur alımı ilanında ayrıca adaylar için KPSS şartı da yer alıyor. Başvuruda bulunmak isteyen memur adaylarının KPSS'de en az 60 puan almaları gerektiğini belirtiyor.

Belediyelerin 202 kişilik memur alımı ilanına göre adayların belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bunlar; T.C. vatandaşı olmak, herhahgi kamu haklarından mahrum olmamak, KPSS'de en az 60 puana sahip olmak, en az lise diplomasına sahip olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları sağlıyor olmak, güvenlik soruşturmasına engel olacak herhangi bir durumla karşılaşmamak ve olumlu sonuç almış olmak, arşiv soruşturmasında olumsuz bir durumla karşılaşmamak, herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak ve kişinin çalışmasına engel herhangi bir sağlık problemin olmaması şartı aranıyor. Bu şartları yerine getiren adaylar, belediye memuru olma hakkına sahip oluyor. 

10 farklı belediyenin memur alımı yapacağı belediyelikler ise Çankaya Belediyesi, Çorum Bayat Belediyesi, Karapınar Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Altunhisar Belediyesi, Çardaklı Belediyesi, Hakkari Belediyesi, Osmaneli Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Kahramanmaraş Belediyesi olarak belirleniyor. 

Başvuruda bulunmak isteyen memur adayları, başvurmak istedikleri belediyelere giderek başvuruda bulunmaları gerekiyor. Memur adaylarının başvuruda bulundukları belediyeler ile aynı ilde ikamet ediyor olmaları gerekiyor. Adaylar, belediyelerin kendi resmi intenet adreslerinden başvuruda bulunabilirler. Memur olmak isteyen her aday sadece tek bir başvuru yapabiliyor. Birden fazla başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılıyor.  Adayların bu hususta dikkatli olmaları gerekmektedir. 


Son Güncelleme: 23.09.2021 22:42
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