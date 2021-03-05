Limak, elektirk yatırımlarına devam ediyor

Türkiye’nin en büyük firmaları arasında yer alan ve yaptığı yatırımlarla dikkat çekenenerji grubu, güney Marmara Bölgesi’ndeyatırımlarını sürdürüyor. Bu bölgede faaliyet yapan İştiraklerden Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’ye, Çanakkale, Yalova, Balıkesir ve Bursa da toplamda 5 milyon kişiye hizmet vermektedir. Ayrıca bu şehirlerde 500.000 tane Sokak lambası vardır. Son olarak Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ki şehir hastanesine giden Bülent Ecevit Bulvarı adı verilen yol boyunca 4 kilometrelik bir yol boyunca ilerleyen yol aydınlatılarak hizmete sokuldu. Bu bölge toplamda 156 tane aydınlatma direği konuldu. Firma bu kapsamda bölgedeki yatırımlarına devam edecek gibi gözüküyor. Yaptığı hizmetlerden ötürü firmaya teşekkür ediyor, vatandaşlarımızı memnun etmeye devam etmeleri temennilerinde bulunuyoruz.