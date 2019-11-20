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LC Waikiki Black friday indirimleri olacak mı? LC Waikiki kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Tüm dünyada Black Friday olarak kutlanan gün Türkiye’de Efsane Cuma olarak adlandırılıyor. Bu güne özel kampanyalar herkes tarafından merak ediliyor. Peki, LC Waikiki Black Friday indirimleri olacak mı? İşte, Lc Waikiki kara Cuma indirim fırsatları ve kampanyaları…

20 Kasım 2019 Çarşamba 17:23
LC Waikiki Black friday indirimleri olacak mı? LC Waikiki kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
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1932 yılından beri yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, ABD’de başladı. Daha sonra tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde mağazalar bir gün içinde dev satışlar gerçekleştiriyorlar. ABD’de Black Friday döneminde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyorken, mağazalar kapılarını 05.00’te açıyorlar. E-ticaret şirketlerinin popüler olmasıyla birlikte Black Friday satışları intenet üzerinden de yapılıyor. Türkiye’de ise aynı şekilde intenet siteleri üzerinden indirimler uygulanıyor.

Bu güne özel alışveriş çılgınlığı Kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günü, yani 29 Kasım 2019'de başlıyor. Geçen yıl 23 Kasım 2018 Cuma günü kutlanan Efsane Cuma indirim şöleninde yüzde 30 gibi ekstra indirimler vermişlerdi.

Black Friday heryerde olduğu gibi Türkiye'de de Kasım ayının son Cuma günü kutlanırken 24 saat boyunca devam eden indirimler genelde saat 00:00'da başlayıp saat 29:59'da sona eriyorlar.


Eğer etkinlikten önce satın almak istediğiniz ürünlerin fiyatlarını kontrol ederseniz indirim gününde ne kadar indirim yapıldığını görebilirsiniz. LC Waikiki intenet sitesinde yayınladığı yazıda bu güne özel kargolarda gecikme yaşanabileceğinin normal olduğunu söyledi.

Geçen sene yüzde 30’luk indirim yapan LC Waikiki’nin bu sene yüzde kaç indirim yapacağı bilinmiyor. Fakat ilginin bu sene daha çok artmasından dolayı indirimlerin daha fazla olacağı söyleniyor. LC Waikiki Efsane Cuma indirimlerini bulmak için LC Waikiki mağazasının e-bültenine abone olarak indirimlerden kolaylıkla haberdar olabilirsiniz. Bu güne özel online alışveriş sitelerinde indirim kuponları ve kampanyalarını bulabilirsiniz.

LC Waiki indirimlerini öğrenmek için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. LC Waikiki online mağazasında belirli aralıklarda takip ederseniz size göre bir indirim bulabilirsiniz. Öneğin bazı ürünlerde %40 indirim fırsatı, tek fiyat fırsatı, LC Waikiki ücretsiz kargo fırsatı gibi güzel kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Üstelik ara sıra değişik banka kartlarına özel çeşitli indirim fırsatları çıkıyor.

LC Waikiki gibi birçok giyim mağazında bu özel günde binlerce üründe indirim fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca LC Waikiki’nin ürünlerini Morhipo veya Trendyol butiklerinde görebilirsiniz. Ayrıca benzer fiyatlı ürünleri Koton, Defacto mağazalarının intenet sitesinde bulabilirsiniz.



Son Güncelleme: 20.11.2019 17:23
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