İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Land Rover Discovery Sport Türkiye fiyatı belli oldu!

Yurt dışında büyük ilgi gören Land Rover Discoery Sport sonunda Türkiye’de satışa çıktı. Aracın satışa çıkmasıyla birlikte fiyat etiketi de belli oldu…

12 Ekim 2020 Pazartesi 12:07
Land Rover Discovery Sport Türkiye fiyatı belli oldu!
Takip Et:

Yurt dışında sürücüler tarafından büyük ilgi gören araç modellerinden biri olan Land Rover Discovery Sport sonunda Türkiye’de de satışa çıktı. Araç 1.5 litre 300 hp Plug-in Hybrid motor ile görüldü ve bu motor ile vergi avantajını kullanıcılarına sundu. Yeni Discovery Sports’un fiyat etiketine gelindiğinde ise 875.950 TL gibi bir rakam bizleri karşılıyor.

3 silindirli 1.5 litre Plug-in Hybrid motor ile WLTP standartlarına göre elektrikli 64 kilometrelik menzil sunan yeni Discovery Sports dört çeker özelliği sayesinde performans konusunda ön plana çıkıyor.

0-100 kilometre hıza 6.6 saniyede çıktığı öne sürülen Land Rover Discovery Sports ortalama yakıt tüketimine bakıldığında 100 kilometrede 1.6 litre benzin tüketiyor. Aşağıdaki kısımda aracın modellerine göre fiyat listesi yer alıyor.

 Model  Şanzıman                                          Yakıt    Fiyat

S 1.5 PHEV300 Otomatik                         Benzin    850.906

SE 1.5 PHEV300 Otomatik                         Benzin    892.961

HSE 1.5 PHEV300 Otomatik                      Benzin    955.577

R-DYNAMIC S 1.5 PHEV300 Otomatik     Benzin   892.961

R-DYNAMIC SE 1.5 PHEV300 Otomatik   Benzin   935.016

R-DYNAMIC HSE 1.5 PHEV300 Otomatik Benzin  997.632

S 2.0 D150 Otomatik                                   Dizel     881.205


SE 2.0 D150 Otomatik                                 Dizel     939.615

R-DYNAMIC S 2.0 D150  Otomatik            Dizel      939.615

R-DYNAMIC SE 2.0 D150 Otomatik          Dizel      998.025

S 2.0 D180 Otomatik                                   Dizel     933.125

SE 2.0 D180 Otomatik                                 Dizel     991.535

HSE 2.0 D180 Otomatik                              Dizel     1.084.991

R-DYNAMIC S 2.0 D180  Otomatik            Dizel      991.535

R-DYNAMIC SE 2.0 D180 Otomatik          Dizel      1.049.945

R-DYNAMIC HSE 2.0 D180 Otomatik        Dizel      1.143.401

Performansı ile Dikkatleri Üzerinde Topladı

Land Rover’in genlerinden gelen başarılı off-road performansı Discovery Sports modelinde de kendini gösterdi. 600 mm derinliğindeki su birikintilerinden son derece başarılı bir şekilde geçebilen yeni araç iç tasarımı ile de beklentiyi karşılıyor.

Dört teker çekiş kontrol sistemi Terrain Response ile bulunduğu yüzeye göre çekiş seviyesini dengeleyen araç, opisyonel olarak direksiyon destekli adaptif hız sabitleme sistemi ile de şerit ortalayabiliyor.

Opsiyon listesine bakıldığında aracın önündeki araçla arasına belirli bir mesafe koyarak otomatik frenleme imkanı tanıyan Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma, Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü de yer alıyor.



Son Güncelleme: 12.10.2020 12:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OtomobilLand Rover Discovery SportsLand Rover
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!
İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!
Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası

Popüler Haberler

Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2020
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
PTT kargo torba kapandı ne demektir?
Tik Tok’tan nasıl para kazanılır? Tiktok para kazanma yolları
Nüfus cüzdanı seri no nerede yazar? Seri no nasıl bulunur?
1. 2. ve 3. dereceden akraba ne demektir? Akrabalık dereceleri ve anlamları
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2020 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Çocuk ve Genç İşçilerde Ara Dinlenme Süresi nasıl belirlenir?
Çalışan eşlerden hangisi asgari geçim indirimi alır, kimler asgari geçim indirimi alabilir?
Yeşil Kart çocuk parası sorgulama nasıl yapılır? 2020 Yeşil kart çocuk parası sorgulama işlemleri
SGK prim ödemeleri nasıl yapılır? Internetten online SGK prim ödeme işlemleri
Bilgisayarım neden yavaşladı? Yavaşlayan bilgisayarımı nasıl hızlandırabilirim?
3 Bankadan gelir belgesiz 5000 TL anında kredi kampanyası
KOSGEB nitelikli eleman desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?
Bay Yanlış bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak türden şerbetli tatlı tarifi!
Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak
Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2020 anaokulu mecburi mi?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Birkan Sokullu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türk Telekom 30 GB'a kadar hediye internet vereceğini duyurdu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.