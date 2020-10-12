Land Rover Discovery Sport Türkiye fiyatı belli oldu!

Yurt dışında sürücüler tarafından büyük ilgi gören araç modellerinden biri olan Land Rover Discovery Sport sonunda Türkiye’de de satışa çıktı. Araç 1.5 litre 300 hp Plug-in Hybrid motor ile görüldü ve bu motor ile vergi avantajını kullanıcılarına sundu. Yeni Discovery Sports’un fiyat etiketine gelindiğinde ise 875.950 TL gibi bir rakam bizleri karşılıyor.

3 silindirli 1.5 litre Plug-in Hybrid motor ile WLTP standartlarına göre elektrikli 64 kilometrelik menzil sunan yeni Discovery Sports dört çeker özelliği sayesinde performans konusunda ön plana çıkıyor.

0-100 kilometre hıza 6.6 saniyede çıktığı öne sürülen Land Rover Discovery Sports ortalama yakıt tüketimine bakıldığında 100 kilometrede 1.6 litre benzin tüketiyor. Aşağıdaki kısımda aracın modellerine göre fiyat listesi yer alıyor.

Model Şanzıman Yakıt Fiyat

S 1.5 PHEV300 Otomatik Benzin 850.906

SE 1.5 PHEV300 Otomatik Benzin 892.961

HSE 1.5 PHEV300 Otomatik Benzin 955.577

R-DYNAMIC S 1.5 PHEV300 Otomatik Benzin 892.961

R-DYNAMIC SE 1.5 PHEV300 Otomatik Benzin 935.016

R-DYNAMIC HSE 1.5 PHEV300 Otomatik Benzin 997.632

S 2.0 D150 Otomatik Dizel 881.205

SE 2.0 D150 Otomatik Dizel 939.615

R-DYNAMIC S 2.0 D150 Otomatik Dizel 939.615

R-DYNAMIC SE 2.0 D150 Otomatik Dizel 998.025

S 2.0 D180 Otomatik Dizel 933.125

SE 2.0 D180 Otomatik Dizel 991.535

HSE 2.0 D180 Otomatik Dizel 1.084.991

R-DYNAMIC S 2.0 D180 Otomatik Dizel 991.535

R-DYNAMIC SE 2.0 D180 Otomatik Dizel 1.049.945

R-DYNAMIC HSE 2.0 D180 Otomatik Dizel 1.143.401

Performansı ile Dikkatleri Üzerinde Topladı

Land Rover’in genlerinden gelen başarılı off-road performansı Discovery Sports modelinde de kendini gösterdi. 600 mm derinliğindeki su birikintilerinden son derece başarılı bir şekilde geçebilen yeni araç iç tasarımı ile de beklentiyi karşılıyor.

Dört teker çekiş kontrol sistemi Terrain Response ile bulunduğu yüzeye göre çekiş seviyesini dengeleyen araç, opisyonel olarak direksiyon destekli adaptif hız sabitleme sistemi ile de şerit ortalayabiliyor.

Opsiyon listesine bakıldığında aracın önündeki araçla arasına belirli bir mesafe koyarak otomatik frenleme imkanı tanıyan Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma, Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü de yer alıyor.