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KYK, MTV, ÖTV, Vergi Borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen devlete karşı olan borçların yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme Meclis'te kabul edildi. Düzenlemenin resmileşmesi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi...

13 Kasım 2020 Cuma 19:56
KYK, MTV, ÖTV, Vergi Borcu yapılandırma nasıl yapılır?
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TBMM’de kısa bir süre önce görüşülmesine başlanan borç yapılandırılmasına yönelik düzenlemeye sonunda onay verildi. Onayın gelmesiyle birlikte vatandaşlar vergi borçlarını nasıl yapılandırabileceklerini araştırmaya başladılar.

Pek çok kişi tarafından devlete karşı ödenmesi gereken borç bulunmaktadır. Bu borçlar kimi zaman vergi borcu olarak görülürken kimi zaman da trafik cezası olarak görülebilmektedir. Borçları biriken ve faizli bir şekilde geri ödeme yapmak istemeyen vatandaşlarca beklenen yapılandırma haberi sonunda verildi. KYK Borçları, vergi borçları, Trafik ve Nüfus borçları gibi pek çok ödeme konusunda yapılandırma yapılabileceği aktarıldı.

Vergi Borcu Yapılandırması Başladı

İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlar da Değişikliğe Gidilmesi ile beraber vatandaşların devlet kurumlarına olan borçları düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından yapılan peşin ödemelerde gecikme faizleri %90 oranında silinecek. Taksitli bir şekilde ödeme yapmayı seçenler için ise 18 ve 36 ay vade ile ödeme imkanı sunulacak.

Yapılandırma Kapsamındaki Borçların Tümü

Vergi Borçları;

  • Gelir vergisi
  • Kurumlar vergisi
  • KDV- Katma Değer Vergisi
  • MTV- Motorlu Taşıtlar Vergisi
  • ÖTV- Özel Tüketim Vergisi


İdari cezalar;

  • Vergi Cezaları
  • Gecikme Faizle
  • Gecikme Zamları
  • Trafik cezaları
  • Seçim cezaları
  • Nüfus Para Cezaları
  • Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında, usulsüz geçişler nedeniyle kesinle cezalar

Diğer Devlet Borçları;

  • Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları
  • Haksız alınan devlet ödemeleri
  • Kaynak kullanımı destekleme fonu
  • Ve son olarak da taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına dair ödenen katkı payı ödemeleri

Kanun teklifinin kabul edilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak. Buradan da onay çıkması ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sonrasında ise vatandaşların başvuruları alınmaya başlanacak. Şu an için kesin bir tarih bulunmasa bile yapılan tahminlere göre başvuru süreci Ocak 2021’e kadar devam edecek.

E-Devlet Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Borçlarını yapılandırmak isteyen kişilerin E-devlet sistemlerine girmeleri gerekli olacaktır. E-devlet sistemi aracılığıyla gerçekleştirilebilecek olan borç yapılandırması yanı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi adresi üzerinde de yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 13.11.2020 19:56
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Anahtar Kelimeler:
Vergi BorcuYapılandırmaTBMM
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