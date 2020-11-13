KYK, MTV, ÖTV, Vergi Borcu yapılandırma nasıl yapılır?

TBMM’de kısa bir süre önce görüşülmesine başlanan borç yapılandırılmasına yönelik düzenlemeye sonunda onay verildi. Onayın gelmesiyle birlikte vatandaşlar vergi borçlarını nasıl yapılandırabileceklerini araştırmaya başladılar.

Pek çok kişi tarafından devlete karşı ödenmesi gereken borç bulunmaktadır. Bu borçlar kimi zaman vergi borcu olarak görülürken kimi zaman da trafik cezası olarak görülebilmektedir. Borçları biriken ve faizli bir şekilde geri ödeme yapmak istemeyen vatandaşlarca beklenen yapılandırma haberi sonunda verildi. KYK Borçları, vergi borçları, Trafik ve Nüfus borçları gibi pek çok ödeme konusunda yapılandırma yapılabileceği aktarıldı.

Vergi Borcu Yapılandırması Başladı

İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlar da Değişikliğe Gidilmesi ile beraber vatandaşların devlet kurumlarına olan borçları düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından yapılan peşin ödemelerde gecikme faizleri %90 oranında silinecek. Taksitli bir şekilde ödeme yapmayı seçenler için ise 18 ve 36 ay vade ile ödeme imkanı sunulacak.

Yapılandırma Kapsamındaki Borçların Tümü

Vergi Borçları;

Gelir vergisi

Kurumlar vergisi

KDV- Katma Değer Vergisi

MTV- Motorlu Taşıtlar Vergisi

ÖTV- Özel Tüketim Vergisi

Vergi Cezaları

Gecikme Faizle

Gecikme Zamları

Trafik cezaları

Seçim cezaları

Nüfus Para Cezaları

Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında, usulsüz geçişler nedeniyle kesinle cezalar

İdari cezalar;

Diğer Devlet Borçları;

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları

Haksız alınan devlet ödemeleri

Kaynak kullanımı destekleme fonu

Ve son olarak da taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına dair ödenen katkı payı ödemeleri

Kanun teklifinin kabul edilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak. Buradan da onay çıkması ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sonrasında ise vatandaşların başvuruları alınmaya başlanacak. Şu an için kesin bir tarih bulunmasa bile yapılan tahminlere göre başvuru süreci Ocak 2021’e kadar devam edecek.

E-Devlet Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Borçlarını yapılandırmak isteyen kişilerin E-devlet sistemlerine girmeleri gerekli olacaktır. E-devlet sistemi aracılığıyla gerçekleştirilebilecek olan borç yapılandırması yanı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi adresi üzerinde de yapılabilmektedir.