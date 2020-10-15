KYK bursları ne zaman ödenmeye başlayacak? KYK Yurtkur yurt şartları neler? Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz saatlerde üniversiteler hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin yüz yüze eğitime yakın bir zamanda geçileceğini söyledi. Yükseköğretim Akademik Yılı Açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı önemli noktalara da değindi.

KYK BURSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Akademik Yılı Açılışında yaptığı açıklamada, Türkiye’ nin dünyada ücretsiz bir şekilde eğitim veren nadir ülkelerin arasında yer aldığını söyledi. Hiçbir öğrencinin gelir sıkıntıları yüzünden Yükseköğretim tanıdığı imkanlardan mahrum kalmamaları için geç kalmadan yurt kapasitelerini arttırıldığını dile getirdi.

Hızlı bir şekilde her öğrencinin üniversite hayatlarında burs ve kredi imkanı tanımak için pek çok yenilikler yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan;

“Burs ve kredi almakta olan öğrenci sayısı 1. 6 milyona ulaşmıştır. Lisans öğrencisi burs ya da kredi ödemesini ise zamlandırarak aylık 550 Türk Lirasına çıkarttık. Bu sayılar ise yüksek lisans öğrencileri için 1100 Türk Lirası, doktora öğrencileri ise 1600 Türk Lirasıdır. Bunları biz yaptık!” dedi.

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME DÖNÜYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelilerin yüz yüze eğitime dönmesi üzerine ;

“Üniversitelerde yüz yüze eğitim sistemine geçişi kısa bir sürede başlatmayı hedefliyoruz.” İfadelerini kullandı.

KYK Yurdu ve Bursu için Başvurular:

Çoğu üniversite öğrencisinin beklediği yüz yüze eğitim sisteminin başlayacak olması üzerine birçok öğrenci odaklarını KYK Yurt ve Burs başvurularına çevirmiş vaziyette. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın yaptığı açıklamalar neticesinde üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesinin Kasım ayında gerçekleşeceği düşünülmekte.

Bu sebep ile birlikte KYK Yurdu ve burslar için yapılacak olan başvurularında çok yakın bir zamanda başlayacağı düşünülüyor. Başvurular başladığında ise direk haberdar olmak ve bildirim almak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

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Yurt Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

Yurtlara ilk kez yerleşmekte olan öğrenciler tarafından ödenmesi gereken ücrete verilen isim “ilk kayıt ücreti” dir. Bu ücret kapsamında bulunan KYK imkanları ise; yatak ücreti, güvence ücreti ve yurt için oluşturulan kimlik için alınmaktadır. Ücretler ise öğrencinin yerleşmekte olduğu yurt tipi ve yerleştiği tarihlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ödemeler ise iş birliği yapan bankaların ATM’ lerinde ya da yurtkur.gsb.gov.tr intenet adresi üzerinde bulunan e-ödeme sayfasından otomatik olarak görülmektedir.

Burs ve Yurtlar Kimlere Çıkmaktadır:

KYK yurtları kimlere çıkar;

*Ön lisans, lisan, yüksek lisan ve doktora uygulamakta olan tüm üniversite öğrencilerine çıkabilmektedir.

*Şehit/Gazi ve anne babası olmayan öğrenciler, milli sporcu, anne ya da babası KYK’ da çalışıyor veya emekli olmuş, geçici ya da gönüllü olarak köy korucularının çocukları olan üniversite öğrencilerine ise yurt yerleşimlerinde öncelik tanınmaktadır.

Burslar kimlere çıkar;

*Ön lisans öğrencileri,

*Lisans öğrencileri,

*İki yıllık olan üniversitelerden mezun olup, dört yıllık üniversiteye yani üniversite üçüncü senesine dikey geçiş sınavı ile ara vermeden geçiş yapan öğrenciler(hazırlık sınıfında olanlara burs verilmemektedir),

*Yüksek Lisans(Doktora ve Master) yapmakta olan öğrenciler(hazırlık sınıfında olanlara burs verilmemektedir),

*ÖSYM sınavından alınan sonuç, ham puan bazında belirlenmekte olan puan türü ile ilk 100’ ün içinde bulunan öğrenciler,

*Kurum Kuruluş Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından onaylanması yapılan, kıtalararası Amatör milli sporculuğu yapmakta olan öğrenciler.

Kimler Burstan Yararlanamaz:

*Önceki dönemlerde KYK tarafından öğrenim kredisi ya da burs almış öğrenciler,

*Öğretim kurumlarına kaydının yapılmasının ardından öğretim yıllarından, bir öğretim yılı kaybetmiş olan öğrenci,

*Yabancı uyruklu öğrenci,

*Askeri okul ve polis akademisi öğrencileri,

*Açık öğretim ya da uzaktan eğitim almakta olan öğrenciler(covid-19 döneminde uygulanan zorunlu uzaktan eğitim dahil değildir)

*Normal olarak geçen öğretim yıllarının üzerinde yani ek süre üniversiteye giden öğrenciler,

*Yüksek lisans kapsamında hazırlık sınıfında yer alan öğrenciler,

*Durumunu ve istenilen bilgileri gerçeğe aykırı bir şekilde cevaplayan öğrenciler,

*Burs Yönetmenliği kapsamında verilen hükümlere bakılarak burs almak için yeterli koşulları sağlayamayan öğrenciler.

Kimler Öğrenim Kredisinden Yararlanamaz:

*Bir yükseköğretim kurumu tarafından mezun edilmiş öğrenciler( yüksek lisans/doktora ve dikey geçiş hariç)

*Normal sürelerinin üzerinde üniversite eğitimi almakta olan öğrenciler,

*Ön lisans mezunları ara vererek intibak programına başlar ise( sağlık sebebi ile ara veren ön lisans öğrencileri hariç.),

* Önlisanstan lisans öğrenimine geçme amacı ile intibak eğitimi yapmakta olan öğrenci( İntibak programları ne kadar sürerse),

*Kredi başvurusu yaptığı tarihte kaydı bulunan öğretim kurumunda bir sene ve bir senenin üzerinde başarısız olan üniversite öğrencileri ile ara vermiş üniversite öğrencilerine verilmez,

*KYK’ dan daha öncesinde kredi almış olan öğrenciler,

*Yabancı uyruklu öğrenci,

*Kurum yurtları tarafından süresiz olarak çıkarılma cezası almış olan öğrenciler,

*Kesin hükümler itibari ile mahkum olan öğrenci,

*Açık öğretim ya da uzaktan öğretim almakta olan öğrenciler(Covid-19 döneminde uygulanan zorunlu uzaktan eğitim dahil değildir)

*Öğrenim Kredisi Yönetmenliği kapsamında verilen hükümlere bakılarak burs almak için yeterli koşulları sağlayamayan öğrenciler.

2020 ila 2021 Sezonu Burs Ve Krediler Kaç Paradır:

2020 senesinde uygulanacak olan zam henüz belirlenmemiştir. Geçtiğimiz 2019 senesinde ise 550 Türk Lirası olarak zamlanan burs ve kredinin bu sezonda 600 Türk Lirası olması beklenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisin’ e ise 750 Türk Lirası olması için kanun teklifi yapılmıştır.

Sizce burs ve kredi fiyatları ne kadar olmalıdır ? Yorum yapabilirsiniz.