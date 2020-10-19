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KYK borçları yapılandırılacak mı? 2020 Yapılandırma neleri kapsayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine KYK borçları yapılandırılacak mı ve 2020 yapılandırma neleri kapsayacağı araştırılmaya başlandı. İşte vergi ve KYK borç yapılandırmasına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri.

19 Ekim 2020 Pazartesi 18:20
KYK borçları yapılandırılacak mı? 2020 Yapılandırma neleri kapsayacak?
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi borç yapılandırmalarına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. KYK’dan eğitim kredisi alan öğrenciler, üniversite hayatının tamamlanması sonrasında kredi ödemelerini yapmaya başlıyorlar. Çeşitli sebeplerle borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin yapılandırmadan beklediği haber geldi.

Yaz tatilinde sahadaki milletvekillerine en fazla gelen talep, borçların yapılandırması yönünde oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda kapsamlı bir çalışma talimatı vermesi üzerine Muş, yeniden yapılandırmayla ilgili çalışma yapıldığını ve söz konusu düzenlemenin istihdam paketine eklenmesinin düşünüldüğünü duyurdu.

KYK borçları yapılandırılacak mı?


Üniversitelerden mezun olan öğrencilerin öğrenim kredileriyle ilgili yaşadığı problemler daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmişti. Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde yapılandırma kapsamındaki öğrencilerin borçları dahil edilmişti.

Borçların silinmesi gibi bir durum söz konusu olmamasına rağmen şuan için gerekli yapılandırmalarla ödeme yapacak kişilere kolaylık sağlanması hedefleniyor.

 

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 18:20
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