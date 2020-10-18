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KYK Borçları ne olacak? KYK borç yapılandırması neleri kapsayacak, faizler silinecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlete olan borçların yapılandırılması ile ilgili talimat verdi. Bu kapsamda daha önce öğrenim kredisi alan öğrenciler 'KYK borçları ne olacak, KYK borç yapılandırması neleri kapsayacak, faizler silinecek mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

18 Ekim 2020 Pazar 17:16
KYK Borçları ne olacak? KYK borç yapılandırması neleri kapsayacak, faizler silinecek mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla küresel salgının ekonomi üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanmaya başladı. Yapılandırma paketi, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar liralık borcu kapsayacak. Paket ile emlak vergisi, trafik cezası ve kamu kurumlarına olan borçların hemen hemen hepsinin ödemesinin kolaylaştırılması ve borç erteleme ile sonrasında uzun vadeli taksitlendirme yapılması planlanıyor. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırılması bekleniyor.

Erdoğan’ın talimatıyla hazırlıklar başladı


Pandemi süresinde sahada olan milletvekillerine en çok gelen talep devlete olan borçların yeniden yapılandırılması oldu. İş dünyasından da aynı talepler gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında kapsamlı bir çalışma yapılması için talimat verdi.

Şimdiye kadar ki en geniş yapılandırma

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla vergi, sigorta prim borçları, trafik cezaları, gümrük cezaları ve belediyelere olan borçlarında bu kapsamda değerlendirilmesi planlanıyor. Bu yapılandırmanın şimdiye kadar çıkarılan en kapsamlı yeniden yapılandırma olması bekleniyor.

Öğrenim kredisi borçlarına kolaylık

Üniversitelerden mezun olan gençlerin öğrenim kredisini geri ödemekte güçlük çekmesiyle ilgili konular daha önce gündeme gelmişti. Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan yeniden yapılandırma düzenlemesine öğrencilerin öğrenim kredisi borçları da dahil edildi. Yapılandırma ile ilgili ayrıntılar ilerleyen dönemlerde netleşecek.



Son Güncelleme: 18.10.2020 17:16
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Anahtar Kelimeler:
KYKErdoğanYeniden YapılandırmaFaiz
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