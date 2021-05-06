Kuyumcular açık mı, kapalı mı? Yasaklarda kuyumcular çalışıyor mu?

Tam kapanma sürecinde kuyumcular açık mı?

Geçtiğimiz hafta uygulamaya koyulanilgili sorular sorulmaya devam ediliyor. Vatandaşın kafasında muaf olan yer kişilerle alakalı sorular oluşmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığıde kimlerin ve nerelerin yasaktan muaf olacağını açıkladı. Muaf olan kurum ve kişiler arasındayer alıyor mu, kuyumcular kapanma sürecinden hizmet verecek mi sorularına yanıt aranıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda kuyumcular tam kapanma sürecinde muaf kişi ve yerler listesinde yer almıyor. Geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlanan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma sürecinde kuyumcular hizmet veremeyecek. Tam kapanmanın sona erdiği 17 Mayıs tarihinden itibaren kuyumcular tekrar açılacak ve hizmet vermeye devam edecek. Tam kapanma süreci boyunca altın ve döviz hesaplarıyla ilgili alım satım işlemi yapmak isteyen kişiler cep telefonlarından mobil bankacılık uygulaması ile altın ve dövizleriyle ilgili alım satım işlemlerini gerçekleştirebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir huşu altın ve döviz alım satım işlemlerinde bankaların mesai saatleri içinde olması tavsiye ediliyor. Aksi takdirde alım satımda fiyat farkı uygulanıyor.