Kurumlar vergisi zammı ne kadar oldu? Kurumlar vergisi yeni zamlı oranları 2021

Kurumlar vergisi şimdiye kadar %20 olarak belirlenmişti. Ekonomiyi kapsayan düzenlemelere ilişkin yeni reform paketi Meclis’ten geçti. Buna göre kurumları kapsayan %20 kurumlar vergisi oranı yükseltilerek zamlandı. Kurumlar vergisi zammı belli oldu.
Daha önce 2017 yılında kurumlar vergisi değiştirilmişti. Yapılan değişiklik sonrasında bu vergi 2018 ile 2020 yılları arasında %20 olarak belirlendi. 2021 yılında da bu seviyede seyretmesi bekleniyordu. Ancak dün yapılan yeni yasa düzenlemesine göre %25 olarak uygulandı.
Yeni düzenleme 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. Beyannameler bu tarihlerden itibaren kabul görecek. 1 Ocak 2021 tarihinden sonra ise tamamen yürürlüğe girecek.