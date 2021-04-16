Kurumlar vergisi zammı ne kadar oldu? Kurumlar vergisi yeni zamlı oranları 2021

Kurumlar vergisi şimdiye kadar %20 olarak belirlenmişti. Ekonomiyi kapsayan düzenlemelere ilişkin yeni reform paketi Meclis’ten geçti. Buna göre kurumları kapsayan %20 kurumlar vergisi oranı yükseltilerek zamlandı. Kurumlar vergisi zammı belli oldu.

Yeni düzenlemeye göre 2021 kurumlar vergisi %25 oldu. 2022 yılında ise %23 olacak. Bu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul gördü. Bu düzenlemeler dün yapılan oylamalar sonrasında onaylandı.

Daha önce 2017 yılında kurumlar vergisi değiştirilmişti. Yapılan değişiklik sonrasında bu vergi 2018 ile 2020 yılları arasında %20 olarak belirlendi. 2021 yılında da bu seviyede seyretmesi bekleniyordu. Ancak dün yapılan yeni yasa düzenlemesine göre %25 olarak uygulandı.

Yeni düzenleme 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. Beyannameler bu tarihlerden itibaren kabul görecek. 1 Ocak 2021 tarihinden sonra ise tamamen yürürlüğe girecek.