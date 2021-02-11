Küresel ticarette gerileme yaşandı

2019 yılının son çeyreği ve 2020 yılının başlarında tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsü büyük bir salgına sebep oldu. Yaşanılan bu salgın ile ülkeler mümkün olduğunca dış ülkelerden herhangi bir malzeme almamayı tercih etti. Böylelikle küresel ticarette düşüşler yaşandı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından açıklanan veri raporlarına göre 2020 yılında bir önceki yıla oranla %9 oranında düşüş gerçekleşti.

Küresel ticarette yoğun olarak Çin üretimi bulunması ve Covid-19 salgınının Çin'in Wuhan kentinde çıkmasının ardından Çin hükümeti çeşitli önlemler aldı. Alınan önlemlerin ardından birçok ülkeye bir süre yoğun ürün nakliyatı yapılamadı. Ayrıca salgın hakkında bilinçlenen ve birçok vatandaşını kaybeden ülkeler ise çözümü başka şekillerde aramaya başlayarak küresel ticarete bir süre kısıtlama getirdi.

2020 yılının üçüncü çeyreğine oranla son çeyreğinde %8 oranında bir artış gözlemlenmişti. Bu durum yıllık ticaret oranının %9 oranında düşmesine yardımcı olurken, dönemin ilk yarısında küresel ticaretin %15 oranında düştüğü gözlemlenmişti. Sonuç olarak üçüncü çeyrekte yaşanılan artış yıllık oranda düzelmeye sebep oldu.

Raporda karşılaşılan durumlara göre 2020 yılının son çeyreğine göre 2021 yılının ilk çeyreğinde küresel mal ticaretinde %1.5 oranında, hizmet ticaretinde ise %7 oranında düşüş olabileceği tahminler arasındaydı. Ancak düzensiz bir yapıda olan küresel ticaretin oranlarının 2021 yılında Covid-19'un mutasyon geçirmesi, ülkelere giriş çıkışların dönem dönem engellenmesi sebebiyle düşüşlerin devam edeceği tahmin edilmektedir.