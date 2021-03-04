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Küresel ölçekli piyasalarda sert dalgalanmalar devam!

Korona virüs salgınında takınılan ekonomik destek paketi küresel ölçekte ses duyuruyor. ABD'piyasalarında durum nedir? Asya'daki hareketlilik ne yönde ilerlemektedir? Soruların cevabı haberimizde..

04 Mart 2021 Perşembe 13:58
Küresel ölçekli piyasalarda sert dalgalanmalar devam!
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ABD'nin korona virüs salgınında takındığı ekonomik destek paketi küresel ölçekte olumlu yansıması bekleniyor. Salgına yönelik alınan önlemlerin gevşetilmesi ile dün vakaların pozitif çıkması ardından gözler Asya piyasasının hareketli olmasına çevrildi.

ABD Yeni Başkanı Joe Biden' salgın nedeniyle ekonomiyi rahatlatmak amaçlı 1,9 trilyon dolarlık bir paket hazırladı. Hafta sonuna kadar Senato'da görüşülüp karara varılacağı söyleniyor.

Tasarının kabul edilmesi halinde imzalar atılarak, kişi başına düşen rakam 1.400 dolar olduğu biliniyor. Bu rahatlamanın yanı sıra asgari ücrette de destek olarak 15 dolara çıkartarak ödeme yapılacağı kaydedildi. 

Salgının ekonomi alanında küresel pazarı alt üst ettiği bir gerçek. Ülkeler toparlanma yoluna doğru gitmeye başladı.

Asya borsalarında karışık hareketlilik gözlenirken petrol ve altın gibi madenlerin düşüsü Asya'da seyrediyor.

Virüs nedeniyle birçok dünya ülkesinin ekonomisi kötü seyrederken, Türkiye'nin ayakta kalması dikkatleri çekiyor.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:58
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Anahtar Kelimeler:
Küresel PiyasaAsya PiyasasıAbd Ekonomik Destek
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