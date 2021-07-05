Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu!

TÜİK, emekli ve memurları yakından ilgilendiren enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında maaşlarına zam haberi bekleyen vatandaşlar yüzde kaç oranında artış yapılacağını merak ediyor. Peki 2021 yılı Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar? Bayram ikramiyeleri hangi tarhilerde yatırılacak? Memur ve emekli vatandaşların maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapıldı? İşte detaylar...

Habere göre Haziran 2021 enflasyon oranı %1,94 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon ise %17,53 oldu. 6 aylık enflasyonun %8,45 şeklinde ifade edildi.

Bu kapsamda maaşlarına zam haberi bekleyen milyonlarca memur Temmuz 2021’de maaşlarına %5,45 oranında enflasyon farkı alacak. Bu oran emekli vatandaşlara %8,45 olarak yansıyacak. Esnafta en düşük emekli aylığı 2 bin 333 olarak açıklanırken, çiftçide 1.854 TL şeklinde belirtildi.

2000 yılından daha önce emekli olan SSK’lı vatandaşlar 2.605 TL, memurlar 3.252 TL alacak.

Bu yıl Ramazan Bayramı’nda 110 TL ikramiye alan emekliler, açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda hem ikramiye hem de maaşlarına zam alacak.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Emekli olan vatandaşlar TÜİK enflasyon verilerini merakla bekliyordu. Enflasyonun açıklanmasının ardından hem maaşlarına zam yapılacak hem de kısa süre kalan Kurban Bayramı için ikramiyelerini almış olacaklar. 20 Temmuz 2021 günü başlyan Kurban Bayramı’nda ikramiye önceki bayramda olduğu gibi 1.110 TL olarak yatırılacak. İkramiyelerin 12 Temmuz ile 18 Temmuz tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. İkramiyelerin tam tarihlerine ilişkin önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

