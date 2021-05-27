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Kuraklığa devlet desteği! Çiftçilere devletten ücretsiz tohum, mazot ve gübre..

Türkiye'de özellikle bazı bölgelerde yaşanan kuraklık sorunları için harekete geçen hükümet çiftçilerin yaşadığı sorunların sona ermesi için çözüm arayışı içine girdi. Tahıl ve bakliyat üretimi yapan çiftçiler için ücretsiz tohum, mazot ve gübre dağıtımı konusu AK Parti tarafından gündeme alındı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 10:05
Kuraklığa devlet desteği! Çiftçilere devletten ücretsiz tohum, mazot ve gübre..
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Koronavirüs salgının olumsuz etkileri ekonomiye yansırken Türkiye bir taraftan da kuraklık ile mücadele etmeye başladı. Üreticiler yaşadıkları kuraklık sorunun dile getirirken hükümet çiftçiye destek olmak için çözüm arayışlarına girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalarda yetkililer kuraklığın etkilerini ortaya koyabilmek için sahaya inerek tespitler yapmaya başladı. Yapılan tespitlerin sonucu ise çiftçinin tarlada kalan ürünleriyle ilgili bir tabloda belli olacak.

İç Anadolu ile birlikte bu yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok fazla etkili olan kuraklık nedeniyle başlatılan çalışmalarda ayrıca çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçları ertelendi. Belirtilen bölgelerde yaşanan kuraklık tahıl ve bakliyat üreticilerini etkilerken AK Parti kurmayları konuyla ilgili destek olmak ve çiftçinin sıkıntı yaşayabilecek sorunlarına çözüm olması için ücretsiz tohum, mazot ve gübreyi gündemlerine aldı. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu kuraklık sorununu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi verilerek iletti ve öneri olarak da, tarlada ürünü kalan çiftçilere bir tarımsal destek ödemesi yapılması konusu sunuldu. Öneride ayrıca çiftçilere önümüzdeki yıl için ücretsiz tohum, gübre ve mazot verilmesinin üreticiyi bir nebze rahatlatabileceği belirtildi.

 


Son Güncelleme: 27.05.2021 10:05
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Anahtar Kelimeler:
çiftçiKuraklıkDevlet Desteğiücretsiz TohumMazot Desteği
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