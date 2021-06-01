Küçük işletmelere ucuz kredi müjdesi

Son dönemlerde koronavirüs pandemisinden dolayı tüm vatandaşlarımız ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Ayrıca esnafımızın da sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada vatandaşlarımıza ucuz kredi müjdesi verdi. Ucuz kredi 100 bin kişiye istihdam sağlarken borcu olana da verilecek.

Ucuz Kredi Detayları

Yapılan açıklamadan sonra istihdam sağlayacak olan işletmelere ucuz kredi imkanı verilecek.

Bu krediden 714 bin tane işletme faydalanacak.

İlk aşamada toplamda 3.8 milyar TL, sonrasında ise 10 milyar TL kredi imkanı verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 50’nin altında personel çalıştıran işletmelere verilecek olan bu ucuz kredi, istihdam konusunda 100 bin kişiye imkan sağlayacak.

Faizden toplamda 1.6 milyar TL indirim yapılacak.

5 kişiye istihdam sağlayacak olan işletmelerin kredisinden 100 bin TL çekilmiş ise toplamda 80 bin 85 TL prim düşümü sağlanacak.

Bu sayede her işletme 20 bin liranın daha altında bir faiz ödemesi yapacak.

Küçük işletmelerin likidite sıkıntısını gidermek ve istihdamı artırmak için yapılan bu kredi desteğinin sigorta prim ödemeleri ise 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullanılan kredi faizinden ya da kar payından düşülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama doğrultusunda ucuz kredinin 100 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

Ucuz Kredi 6 Ay Geri Ödemesiz Olacak

Yapılacak olan kredi desteklerinde sigortalı çalışanlara 12 ay süre boyunca destek verilecek. İstihdam başına 100 bin TL kredi imkanı verilecek. Kredilerin geri ödemesi ilk 6 ayında geri ödemesiz olacak. Toplamda 24 ay vade verilecek.

Kredi Garanti Fonu ise 1.6 milyar TL kadar miktarı karşılayacak. En fazla 5 yeni istihdam sonrasında bu imkandan yararlanılacak.

Borcu Olanlara Ucuz Kredi

Ucuz kredi imkanı borcu olanlara da verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gecikme borcu, idari para cezası ve prim borcunu tescil ettiren kişilere de ucuz kredi imkanı olacak. Küçük işletmelerin salgın döneminden dolayı 5 kişiyi istihdam etmesi durumunda 500 bin TL kadar kredi kullanma imkanına sahip olacak. Kişi başına aylık olarak toplamda 341 TL, yıllık ise 16 bin 100 TL para verilecek. 5 kişi çalıştıran kişiye toplamda yıllık olarak 80 bin 490 TL destek verilecek. Destek verilecek olan bu miktar ucuz kredi üzerinden düşülecektir.

Toplamda 714 Bin İşletme Yararlanacak

Konuyla alakalı konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, 50 kişinin altında personel çalıştıran toplamda 714 bin işletmenin sektör ayrımı yapılmadan bu kredilerden faydalanacağı açıklandı. İstihdam şartıyla bir yıl boyunca istihdam yapan işletmelere 12 ay boyunca sigorta desteği verilecek.