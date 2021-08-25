Kripto paraya yeni vurgun! 1 milyar TL kripto para kayıp!

Kripto paraya bir vurgun daha gerçekleşti. Kısa süre önce hackerların kripto paraya yaptığı vurgunun ardından yeni bir vurgun gerçekleşti. Şüpheli Turgut V. yaklaşık 1 milyar TL değerinde Dogecoin ile kayıplara karıştı.

1500 kişi mağdur oldu

Şüpheli Turgut V. kişilerin parasını almak ve ikna edebilmek için binlerce kişiyi Telegram hesabında topladı ve birçok görüşme gerçekleştirdi. Telegram hesabı üzerinden yaptığı görüşmelerle onları ikna ederek Dogecoinleri kendi sistemine aktardı.

Turgut V. vurgunun 4.ayında 350 milyon Dogecoin topladı. Binlerce kişiyi mağdur eden şüpheli Turgut V., piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan coin elde etti. Vurgunun ardından istediği miktarı toplayan şüpheli kişiyi sistemini erişime kapatarak ortadan kayboldu.

Dolandırılan yatırımcılar, Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili Turgut V. ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Turgut V. ve sevgilisi Gizem N. hakkında yurt dışına çıkış yasağına karar verildi.