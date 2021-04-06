İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Kripto paralardan sağlanan kazanç ve gelir nasıl vergilendirilecek?

Kripto paraların vergilendirmesi ile ilgili açıklamalar devam ederken yatırımcılar da vergilendirme sistemi merak ediyor. Yatırımcılar, Kripto paralardan sağlanan kazanç ve gelir nasıl vergilendirilecek? sorusunu araştırıyor.

06 Nisan 2021 Salı 00:47
Kripto paralardan sağlanan kazanç ve gelir nasıl vergilendirilecek?
Takip Et:

Piyasa değerini 57 bin dolar seviyelerine çıkaran Bitcoin ile ilgili vergilendirme açıklamaları merak ediliyor. Vergilendirmeyi pek çok kişi eleştirirken aynı zamanda vergilendirmenin detayları da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda vergilendirmenin detayları açıklanırken gazeteci ve yazar pek çok kişi konuyu kaleme aldı.

Gazeteci – yazar, Nedim Türkmen konu ile ilgili, ‘Benim önerdiğim kripto para modelinde eğer işlem 2021 yılında yapılıyor olsaydı kazancın 19.000 TL’si vergi olacak’ dedi.

Nedim Türkmen devam eden yazısında; ‘Kripto para yatırımcıları Türkiye’de 1 milyonu aşmıştır. Bu sayı ile kripto paraya yatırım yapan kişi bazında Avrupa’nın en fazla kripto para yatırımcısı Türk olurken dünyada da dördüncü sırada yer aldı. Mali idarenin bu konunun üzerine gitmesi gayet normal bir konu.

Yukarıda aktarılanlara bakıldığında, dünyada uygulanan kripto para vergilendirmesi Avrupa Adalet Divanı kripto paraların alım satımında Katma Değer Vergisi uygulanmayacağı yönünde ki kararları dikkate alınmalıdır. Kripto paralar ilerleyen günlerde finansal yatırım olarak değerlendirilecek bu nedenle vergi alınabilecek. Kripto paralardan alınan vergilendirmeler ‘Değer Artış Kazancı’ olarak açıklanacaktır.

OECD, 2020 Ekim ayında kripto paraların vergilendirmeleri hakkında ki raporunda, ülkelerin bu konu üzerine gitmesi önemli olarak açıklandı ve diğer ülkeler de kripto paraların vergilendirmesi ile ilgili çalışmalarına başladı. Türkiye ve Avrupa ülkeleri, hukuki altyapıları ile vergilendirmeleri ilerleyen süreçlerde başlatacaktır.’ Dedi.

 

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 00:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KriptoParaFinansVergiKazançGelir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankaların konut kredisi faizleri son 1 yılda ne oldu? Düşük faizli krediler geri gelecek mi?
Bankaların konut kredisi faizleri son 1 yılda ne oldu? Düşük faizli krediler geri gelecek mi?
Ücretsiz izne çıkanlara 1500 TL!
Ücretsiz izne çıkanlara 1500 TL!
2021 yılında Ramazan pidesi kaç lira olacak?
2021 yılında Ramazan pidesi kaç lira olacak?
İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları
İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları

Popüler Haberler

Kripto paralardan sağlanan kazanç ve gelir nasıl vergilendirilecek?
Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman?
İnstagram Reels nedir? instagram reels nasıl kullanılır?
E-devlet süt parası başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? 2021
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2021 Trafik cezası sorgulama
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2021 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2021 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Koltuk altı kararması nasıl geçer? Koltuk altı kararmasına pratik çözüm
Toki konut kredisi veriyor mu? Toki sosyal konutları için kredi veren bankalar 2021
Kefaret dizisi Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe doğum tarihi
Arıza dizisi Salman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Numan Çakır kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2021
Gönül Dağı dizisi Elif karakterini kim canlandırıyor? Zümre Meğreli biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylanı diziden ayrıldı mı, neden diziden ayrılıyor? EDHO Sanem Çelik geri gelir mi?
TV8 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Nisan 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Seslendirme sanatçısı nasıl olunur? 2021 seslendirme nasıl yapılır?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 6 Nisan 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
6 Nisan 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? 6 Nisan 2021 Salı ATV dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.