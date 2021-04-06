Kripto paralardan sağlanan kazanç ve gelir nasıl vergilendirilecek?

Piyasa değerini 57 bin dolar seviyelerine çıkaran Bitcoin ile ilgili vergilendirme açıklamaları merak ediliyor. Vergilendirmeyi pek çok kişi eleştirirken aynı zamanda vergilendirmenin detayları da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda vergilendirmenin detayları açıklanırken gazeteci ve yazar pek çok kişi konuyu kaleme aldı.

Gazeteci – yazar, Nedim Türkmen konu ile ilgili, ‘Benim önerdiğim kripto para modelinde eğer işlem 2021 yılında yapılıyor olsaydı kazancın 19.000 TL’si vergi olacak’ dedi.

Nedim Türkmen devam eden yazısında; ‘Kripto para yatırımcıları Türkiye’de 1 milyonu aşmıştır. Bu sayı ile kripto paraya yatırım yapan kişi bazında Avrupa’nın en fazla kripto para yatırımcısı Türk olurken dünyada da dördüncü sırada yer aldı. Mali idarenin bu konunun üzerine gitmesi gayet normal bir konu.

Yukarıda aktarılanlara bakıldığında, dünyada uygulanan kripto para vergilendirmesi Avrupa Adalet Divanı kripto paraların alım satımında Katma Değer Vergisi uygulanmayacağı yönünde ki kararları dikkate alınmalıdır. Kripto paralar ilerleyen günlerde finansal yatırım olarak değerlendirilecek bu nedenle vergi alınabilecek. Kripto paralardan alınan vergilendirmeler ‘Değer Artış Kazancı’ olarak açıklanacaktır.

OECD, 2020 Ekim ayında kripto paraların vergilendirmeleri hakkında ki raporunda, ülkelerin bu konu üzerine gitmesi önemli olarak açıklandı ve diğer ülkeler de kripto paraların vergilendirmesi ile ilgili çalışmalarına başladı. Türkiye ve Avrupa ülkeleri, hukuki altyapıları ile vergilendirmeleri ilerleyen süreçlerde başlatacaktır.’ Dedi.