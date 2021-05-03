Kripto paralarda son durum ne? 3 Mayıs 2021 Pazartesi BTC ve güncel kripto fiyatları

Mayıs ayında oldukça haraketli bir şekilde başlayan Kripto para piyasaları yeniden yükselişe geçti. Nisan ayının ortalarında rekor artış gösteren daha sonra bir düşüş yaşayan kripto paralar Mayıs ayında yeniden yükselişe geçti. Bitcoin yeniden 56 bin dolar seviyesine yükseldi. Nisan ayında bir yükselip bir düşüş yaşayan Bitcoin’in piyasa değeri 1 trilyon doları aşmıştır. 14 Nisan’da en yüksek seviyesi olan 64 bin 804,72 doları gören Bitcoin, 23 Nisan ise ilk kez 50 bin doların altına düşmüştür. Bu düşüş ise ABD Başkanı Joe Biden’ın vergi planı kararının kripto varlıkları da etkilemesine bağlanmıştır.

Tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü!

XRP davaları halen devam etmektedir

Ethereum 5 saat önce en yüksek rakam rekorunu kırmıştır 2 bin 961 dolar seviyesine yükselmiştir. Ethereum 3 gün öncede 2 Bin 800 doları aşarak yine rekor kırmıştı. Ethereum’un şu anki piyasa değeri ise %14,72 seviyesinde ikinci sırada yer almaktadır. Binance 12 Nisan günü 610 dolarla kırdığı rekoru dün 638 dolar seviyesine çıkmıştır. Binance şu anda %3,7 oranında düşerek 612 dolar seviyesinde seyrederek üçüncü sırada yer almaktadır.

2018 yılında 3,40 dolarla rekor kıran XRP bir süreden sonra ismi davalarla anılmaya başlandı. Şimdilerde 1,58 dolar seviyesinde bulunan XRP dördüncü sıradaki yerini korumaktadır. Ripple XRP ile SEC arasındaki dava süreci devam etmektedir. 6 Nisan 2021’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada telekonferans yapılmış davanın açılış savunmaları ise 12 Nisan’da alınmıştır. 30 Nisan'da görülmeye başlayan dava hakkında SEC’in detaylı açıklamasının 14 Mayıs’ta yapılacağı ifade edilmiştir. Daha sonra ise savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacağı bildirilmiştir.

Dogecoin sakin seyirde devam ediyor

Dogecoin, Nisan ayı ortalarında kripto para piyasasında ilk 5’e yükselmiş çalkantılı dönemden etkilenmiş ve ilk 10 kripto parası arasında 6. sırada yer almıştır. Şu sıralar 0,37 dolar seviyelerinde ilerleyen Dogecoin 20 Nisan günü 0,41 dolar seviyesiyle kırmıştır. Telsa2nın sahibi Elon Musk’ın tweetleri sonrasında popülerlik kazanmış olan Dogecoin’ın hareketlenmesine ABD merkezli Kronos'un da 12 Nisan'da 600 milyon adet Dogecoin alması ve ardından AirDOGE isimli hava temizleme cihazı üreteceklerini belirtmesi de Dogecoin'in hareketlenmesine etki etmiştir.