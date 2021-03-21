Kripto paralarda son durum ne? 21 Mart 2021 Pazar BTC ve güncel kripto para fiyatları

Son dönemde yatırımcıların tercih ettiği kripto para yani dijital dövizin 21 Mart 2021 tarihinde ne durumda sorularını haberimizde cevapladık.

Birkaç hafta öncesine kadar Elon Musk'ın resmi Twitter hesabından yaptığı Bitcoin paylaşımı ile yatırım yapmak isteyen bireyler Bitcoin'e yönelmeye başladı. Musk'ın paylaşımının ardından yükselen Bitcoin ardından düşüşe geçerek yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratırken geçtiğimiz günlerde yeniden yükselişe geçti. Son 24 saatte ise 57,847.14 dolar ila 59,498.38 dolar arasında dalgalanandı. %1.47 artış ile 58,043.28 dolara yükselmiş oldu. Haftalık kazancı ise %3.61 olarak belirlendi.

Bitcoin 21 Mart gününe nasıl başladı?

Bitcoin güne 56.747,0 dolar ile başladı. 21 Mart tarihi itibariyle %1,84 düşüş yaşayarak 57.271,5 dolar seviyesinde yerini alıyor. Bitcoin, son bir ayın en düşük seviyesine 28 Şubat tarihinde 44.392,0000 dolar ile ulaşırken, en yüksek seviyesine ise 13 Mart tarihinde 61.583,8100 dolar ile tamamlamıştı. 1 Bitcoin'in 21 Mart tarihinde dolar ve Türk Lirası karışılığı ise şu şekildedir: 57.271,5 dolara denk gelirken, 413.610,39 Türk Lirası'na denk gelmektedir.

Ethereum 21 Mart gününe nasıl başladı?

Kripto paranın ikinci önemli birimlerinden ola Ethereum, birçok yatırımcı için önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple yatırımcılar Ethereum birimini de araştırmaları arasına almaktadır. Ethereum güne 1.766,93 dolar ile başladı. 21 Mart itibariyle yüzde 2,29 düşüşle 1.781,58 dolar seviyesinde yerini alıyor. Ethereum, son bir ayın en düşük seviyesini Bitcoin gibi 28 Şubat tarihinde 1.393,7100 dolar ile yaşarken, en yüksek seviyesine ise 20 Şubat tarihinde 1.995,5800 dolara ulaşarak sağladı. 1 Ethereum 21 Mart tarihinde dolar ve Türk Lirası karışılığı ise şu şekildedir: 1.781,58 dolara denk gelirken, 12.820,40 TL'ye denk gelmektedir.

Bitcoin düşüş yaşamaya devam edecek mi?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell`ın, faizlerin %0.00-0.25 aralığında sabit tutulacağı kararının ardından yaptığı açıklamada gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini söyledi. Sonrasında gelen spot alımlarla 60,000 dolar seviyesini aşan Bitcoin, kâr satışlarıyla 58,000 - 59,000 dolar aralığında yatay hareket ediyor.

Bitcoin nedir?

2009 senesinde Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmıştır. Bitcoin sanal bir piyasa birimidir. Bu sebeple herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş gibi somut bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilmektedir. Herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek duyulmamaktadır. Transferi rahat yapılabilen bir çeşit dijital para birimidir. Küresel piyasalarda, Dolar ve Euro’ya altenatif olarak lanse edilen Bitcoin’in sembolü ฿, kısaltması ise BTC‘dir.