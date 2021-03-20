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Kripto paralarda son durum ne? 20 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto para fiyatları

Kripto paralarda dalgalı seyir sürerken 20 Mart 2021 Cumartesi günü Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paraların güncel fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 01:37
Kripto paralarda son durum ne? 20 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto para fiyatları
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Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası FED’in açıklamalarından sonra Bitcoin yeniden yükselişe geçerken bugün az da olsa bir gerileme yaşadı. Son günlerde çok konuşulan altcoinlerden olan Cardano (ADA), Coin Base borsasında listelenme haeberinden sonra büyük bir yükseliş yaşarken daha sonra büyük bir bir geri çekilme yaşadı. ADA bugün yeniden yükselişe geçti.

Bitcoin (BTC) 58 bin doların üzerinde

FED’in hafta içi açıklamalarından sonra 54 bin dolar seviyelerinden 59 bin dolar seviyelerine çıkan Bitcoin, daha sonrasında bir miktar geri çekilme yaparak bugün 58.400 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Ethereum (ETH) 1.800 dolar direncinin üzerinde

Altcoin’lerin lideri olan Ethereum, Bitcoin gibi bir seyir izleyerek FED’in açıklamasından sonra yükselişe geçti. Daha sonra geri çekilme yapan Ethereum şu satlerde 1.820 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Cardano (ADA) dalgalanma devam ediyor

ADA, Salı günü Caoinbase borsasında listelenme haberinden sonra büyük bir sıçrama yaparak 1.47 dolar seviyelerine kadar çıkmış ardından Coinbase borsasında işleme açılmasından sonra sert bir düşüş yaparak 1.20 seviyelerine kadar geri çekilmişti. ADA, şu saatlerde yeniden yükselişe geçerek 1.32 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Ripple (XRP) 0.47 dolar seviyelerinde

Ripple, SEC davasından sonra önemli bir destek sağılabilecek 0.44 dolar seviyesinin üzerinde yer almaya devam ediyor. Şu saatlerde Ripple, 0.47 seviyelerinde işlem görüyor.

Chiliz (CHZ) 0.60 dolar seviyelerinde

Son günlerin yükselişiyle en dikkat çeken altcoini olan Chiliz, son bir ayda yüzde 1828 oranından yükselirken sadece bir haftada yüzde 166 oranında değer kazandı. Chiliz şu saatlerde 0.60 seviyelerinde işlem görüyor.



Son Güncelleme: 20.03.2021 01:37
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