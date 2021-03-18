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Kripto paralarda son durum ne? 18 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları

Teknolojinin gelişmesiyle beraber nakit paraya alternatif olarak kripto para ortaya çıktı. İnsanların tercih ettiği kripto paranın son durumunun ne olduğu merak konusu haline geldi. 18 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatlarıyla ilgili detaylar...

18 Mart 2021 Perşembe 22:01
Kripto paralarda son durum ne? 18 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
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Kripto para yani sanal döviz, birçok kişinin son dönemde rağbet gösterdiği para birimlerinden biri oldu. En yüksek hacimli birime sahip olan Bitcoin ise düşüşler ve yükselişler ile yatırımcılarını memnun etmeye devam ediyor. 

Yatırımcılarına Elon Musk'un resmi Twitter hesabında Bitcoin paylaşımının ardından 61,683.86 dolarlık bir zirveye ulaştı. Bir süre sonra ise sert bir düşüş yaşayan Bitcoin 53,000 dolara kadar düştü. Son dönemde piyasaya gelen alımlar sayesinde yeniden yükselişe geçen Bitcoin 59,000 doların üzerinde seyir gösterdi. 

Son 24 saat içerisinde sanal dövizde dalgalanmalar yaşandı. 54,528.63 ve 59,391.81 dolar arasında yaşanılan dalgalanma ise yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Gün içinde %5.17 artış göstererek 58,782.27 dolara yükselen Bitcoin'in haftalık kazancı ise %5.21 olarak belirlendi. Piyasa hacminin toplamı ise ise yaklaşık 58 milyar dolarlık artış göstererek, 1 trilyon 96.9 milyar dolara çıktı.

Sanal döviz piyasasının bir diğer önemli birimlerinden ikincisi olan Ethereum ise son 24 saatte %3.54 artarak 1,830.01 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı ise %1.89 düzeyinde kaldı. Piyasa hacmi 210.76 milyar dolara çıktı. 

Kripto paranın piyasasında yer alan üçüncü birim ise Cardano'dur. Cardano son 24 saatte %14.95 artış yaşadı ve 1.40 dolar olarak hesaplandı. Birimin haftalık kazancı ise %24.16 düzeyinde yerini aldı. TPiyasa hacminin toplamı ise 79 milyar dolara yükseldi.

Toplam piyasa hacminin tüm piyasalarda, yaklaşık 89 milyar dolarlık artışı gözlemlendi. Böylelikle hacim 1 trilyon 805.78 milyar dolara yükseldi. Kurumsal şirketler taradınsan Kripto para piyasalarına yönelik ilginin artması ise hızlı bir tırmanışa sebep oldu. Toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak tarihinde 1.0 trilyon dolara ukaşırken, ilk kez 15 Şubat tarihinde 1.5 trilyon dolar sınırını aştığı gözlemlenmişti. 

Sanal döviz piyasalarına gelen alımların etkisi yükselmelere sebep olurken aynı zamanda düşüşler de yaşandı. Son 24 saat içerisinde en yüksek hacimli 100 birimden 14 birimin değerinde düşüş yaşandı. Düşüş yaşayan birimlerden bir tanesi de ilk 10 birim arasında yerini alıyordu. 

 36,644 piyasadaki toplam 8,861 kripto para biriminin işlem gördüğü piyasada hacmin %60.9’unu Bitcoin, %11.7’sini ise Ethereum oluşturuyorduğu gözlemlendi. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 10 milyar dolarlık artış sağlanırken, 141 milyar dolar düzeyinde yerini aldı. 

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesi yaptı. Değerlendirmesinde şunları ifade etti:

"Geçen günlerde Hard Forku gerçekleşen ve kurucusunun Ethereum yatırımcılarına yönelik açıklamalar yaptığı Cardano, ABD'nin en büyük borsası tarafından listelenemeyi düşünüyor. 18 Mart Perşembe gününden itibaren listeye alınacak olan ADA, Pasifik saati ile 09:00'da görücüsüne çıkacak. Genel tanımı yapan borsa, ADA'nın düşük maliyeti ve PoS konsensusu üzerinde durdu. Dijital sağlık platformu Ask The Doctor, Ethereum’ kullanırken, yüksek gaz ücretleri sebebiyle AskToken’i Ethereum’dan Cardano’ya geçirmeyi planlıyor. AskToken, insanların sağlık hizmetleri hakkında bilgi edinirken aynı zamanda kripto para kazanmalarını sağlıyor. Ask The Doctor kurucu ortağı Prakash Chand, aynı zamanda FD7 Ventures’ın Yönetici Ortağıdır ve kısa süre önce Cardano’da 380 milyon dolar satın aldı. Bitcoin'in piyasa değeri küresel bankacılık devlerinin toplamını geçti. Dünyanın en büyük üç bankasının toplam değerini geride bırakan kripto para birimi yeni zirvesini test ettiği sıralarda 1 trilyon 150 milyar doları geçti. Bu kapsamda, JPMorgan, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ve Bank of America’nın toplam piyasa payları ise 1 trilyon 80 milyar dolar civarında seyrediyor.

Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, Bitcoin ve Ether dahil 12 kripto para biriminde bağış kabul etmeye başladı." 

İnsanlar nakit para üzerinden döviz sistemi yerine artık dijital dövizi tercih etmeye başladılar. Döviz fiyatlarını aşağıda yer alan linkler sayesinde takip edebilirsiniz. 



Son Güncelleme: 18.03.2021 22:01
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