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Kripto paralarda son durum ne? 13 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto fiyatları

Son dönemde çok ilgi gören kripto para birimleri son haftalarda yaşadığı düşüşlerden sonra bu hafta yükselişe geçmeye başladı. Kripto para birimlerinin son dönemdeki durumunu merak den okuyucularımı için tüm detayları haberimizde paylaştık.

13 Mart 2021 Cumartesi 18:47
Kripto paralarda son durum ne? 13 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto fiyatları
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Son dönemde çok ilgi gören kripto para birimleri son haftalarda yaşadığı düşüşlerden sonra bu hafta yükselişe geçmeye başladı. Hafta içinde kripto para birimleri ciddi bir düzelme grafiği çizerken neredeysen tüm kripto para birimlerinde önemli düşüşler yaşandı. Bitcoin olmak üzeri tüm kripto para birimlerinde yaşanan düşüşlerden sonra hafta sonunda kripto para birimlerinin yeşil renge geçerek yükselmeye başladığı görülmüştür. Bugün sabaha yükseliş grafikleri başlayan altcoin’lerde piyasa değeri bakımından ilk on içinde en iyi performansı Cardano’nun (ADA) sergilediği görülmektedir. ADA’daki bu yükseliş grafiği Mary güncellemesinin 1 Mart’ta ana ağda başlayacak olmasından kaynaklanmaktadır. Son 24 saat içinde sergilediği %16’nın üzerindeki yükseliş ile ADA’yı Polkadot (DOT) takip ediyor. Son zamanların popüler kripto parası Binance Coin’in (BNB) ise en iyi performansı gösteren 3. coin olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kripto paralarda ilk onda kazananın ADA olduğu görünüyor. ADA hem haftalık hem de 24 saatlik performansı diğer dokuz kripto para birimini geride bırakmıştır. Son 24 saatte yaklaşık olarak %40 yükselen ADA son 1 haftada da %30’ün üzerinde yükseliş performansı sergiledi. Bu performans Cardano’nun piyasa değeri bakımından en büyük 3. kripto para birimi haline gelmesini sağlamaktadır. Bir diğer görünüşe göre 2018 yılının parlayan yıldızı olan XRP kan kaybetmeye devam ediyor ve ilk on içinde en az artış yaşayan kriptolar arasında yer almaktadır. Ayrıca bundan birkaç ay önce en büyük üçüncü kripto para olan Ripple şu anda 7. sırada yer almaktadır. 



Son Güncelleme: 13.03.2021 19:11
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