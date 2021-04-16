Kripto para yasağı Resmi Gazete'de; Ödemelerde kripto para kullanılmayacak

Dünya genelinde herkes tarafından kullanılmaya başlanan Kripto Paralarla ilgili Merkez Bankası’nda şok edici karar geldi! Ödemeler yapılmayacak…

Kripto Paralarla ödemeler yapılmayacak!

Merkez Bankası tarafından alınan son dakika kararına göre ödeme hizmetlerinin verilmesinde ve elektronik para ihracatında kripto varlıkların kullanılmayacağına karar verildi.

Kripto paralar ile ilgili Merkez Bankası yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile kripto paralarla ödeme yapılamayacağı duyuruldu. Yönetmelik 30 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Kripto para yönetmeliği!

Alınan kararlar doğrultusunda belirlenen yönetmeliği amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracatında kripto paraların doğrudan yada dolaylı yollarla kullanımının olmamasına ve ödeme ile elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara yönelik alım satım, saklama, transfer yada ihraç hizmeti veren platformlara yada bu platformlardan gerçekleştirilecek olan fon aktarımlarına aracılık etmemesine yönelik usul ve esasların belirleneceğine karar verilmiştir.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması kararı!

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade etmektedir.

Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz. Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması kararına varılarak, ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecektir.

Merkez Bankası tarafından alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.