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Kripto para piyasası için bir hafta nasıl geçti? CHZ, HOT ve BTT kripto para için son durum ne?

Sık sık yükseliş ve düşüşlerin yaşandığı kripto para piyasasında son bir haftanın nasıl geçtiği merak edilirken CHZ, HOT ve BTT kripto paraların son durumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 22:15
Kripto para piyasası için bir hafta nasıl geçti? CHZ, HOT ve BTT kripto para için son durum ne?
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Son günlerde kripto para piyasasında yaşanan ani yükselişler ve düşüler gündemde kalmaya devam ediyor. En çok konuşulanların başında Chiliz (CHZ) ve Holo (HOT) geliyor. Bu iki coine ani yüselişiyle BitTorent’e (BTT) katıldı.

CHZ coin son durum ne?

Geçtiğimiz hafta rekor bir yükselişe imza atan spor ve eğlence coini Chiliz (CHZ), sadece bir günde %92 oranında değer kazanmış ve 6TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Ani yükselişin ardından düşmeye başlayan CHZ, bugün itibari ile 4.31 TL’den işlem görüyor. CHZ haftalık olarak %7 değer kaybetti.

HOT coin son durum ne?

Ani yükselişiyle dikkat çeken diğer bir coin ise Holo (HOT) oldu. HOT, bir günde 0.022 TL seviyelerinden 0.062 seviyesine çıkarak değerini nerdeyse üçe katladı. HOT, bugün itibariyle 0.060 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BTT coin son durum ne?

CHZ ve HOT gibi yükselişiyle çok konuşulan BitTorrent (BTT), 0.013 TL seviyelerinden ani bir yükselişle 0.023 seviyelerine geldi. BTT, bugün itibari ile 0.026 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Popüler olan 10 coin son durum ne?

Bitcoin (BTC) – Değeri 439bin TL seviyesinde

Ethereum (ETC) – Değeri 13bin 800 TL seviyesinde

Binance Coin (BNB) – Değeri 1.887 TL seviyesinde

Cardano (ADA) – Değeri 9,22 TL seviyesinde

Ripple (XRP) – Değeri 3,87 TL seviyesinde

Litecoin (LTC) – Değeri 1.508 TL seviyesinde

Stellar (XLM) – Değeri 3,07 TL seviyesinde

Dogecoin (DOGE) – Değeri 0,44 TL seviyesinde

Tron (TRX) – Değeri 0,47 TL seviyesinde

Avalanche (AVAX) – 254 TL seviyesinde



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:15
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Anahtar Kelimeler:
HotBttChzHoloBittorrentChilizKripto ParaSon DurumBitcoin
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