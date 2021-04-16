Kripto para nedir? Kripto para yasağı neleri kapsıyor?

Son zamanlarda oldukça popüler olan kripto paralar hakkında detaylar merak edilmektedir. Ülkemizde de kripto paralara yönelik yeni bir yönetmelik çıkmıştıe.

Kripto para nedir?

Bir sanal para çeşidi olan kripto para işlemlerin güvenli yapılmasını sağlayan ve şifreleme ile çalışan bir dijital unsurdur. Sanal ya da dijital döviz olarak da adlandırılabilecek olan kripto paralar herhangi bir merkeze sahip değildir. Bu nedenle de dağınık muhasebe defteri veri tabanı olarak kullanılmaktadır.

Resmi Gazete kripto para yönetmeliği nedir?

İlk kripto para 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından ortaya konmuştur. Bitcoin ismi ile ortaya çıkan diğer kripto paralar ise alt coin adı ile bilinmektedir.

Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği adı ile yayınlanan yönetmelikle sanal paralara bir dizi kural getirildi. Belirlenen yönetmelik 30 Nisan’da yürürlüğe girecek olup, bu paraların herhangi bir ödemede kullanılamayacağı da belli oldu.

Kripto paralarda olması gereken altı özellik ise şöyle: Merkeziyetsizlik, aynı anda işlem yapılan kripto paralardan birinin yerine getirilmesi, paranın sahibi emri ile değişebilecek olması, yeni arz oluşturma, sahip ve işlem kayıtları özelliklerini taşıması gerekmektedir. Yalnızca belli grupların kullanabileceği sanal paralar kanunlar önünde geçerliliği bulunan ve devletin tanıdığı bir para birimi değildir. Bir intenet parası olan kripto para dijital ortamda saklanır ve iletilir.

Kripto para kim tarafından basılır?

Kripto paraları bir program otomatik olarak basar. Kripto paralar ispatlanmış emek ve ispatlanmış hak şeklinde iki biçimle üretilir. Bu paralar sanal cüzdanlarda saklanır ve anlık işlem ve sınırsız mülkiyet sağlar.