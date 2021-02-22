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Kripto para kazançlarına vergi gelecek mi? Türkiye'de kripto para kazançları vergilendirilecek mi?

Dünyaca kazanılan Kripto paraları ülkemizde de kazanılmaktadır. Kripto paralarından vergi alınması tartışma konusu oldu. Peki vergi alınıp alınmaması ülkemizde görülecek mi? Merakla bu vergi konusu birçok takipçileri tarafından araştırılmaktadır.

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:37
Kripto para kazançlarına vergi gelecek mi? Türkiye'de kripto para kazançları vergilendirilecek mi?
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Türkiye’de Kripto paralarına vergi gelecek mi?

Hem dünyada hem Türkiye’de kripto para topluluğu merak edilmektedir ve verginin gelip gelmeyeceği tartışılmaktadır. Peki ülkemizde vergi alam durumu söz konusu mu? Prof.Dr. Özgür Demirtaş dün gece ekonomi ile yaptığı açıklamalarda insanların dikkatini çekmiştir. 2020 yılında kripto paralarından kazandıysanız vergi ödeme geliyor. Bunun için kenara para ayırmakta yarar vardır açıklamalarında bulundu.

Kripto paraları topluluğunun başka bir önemli kişisi Celil Öztürk’tür. Öztürk’ün açıklamalarına göre; ‘Bitcoin yasal statüsüne ilişki biz düzenleme söz konusu değildir. Kanunların geriye yürümezliği ilkesi gerçek kişiler için devreye girer. Yoksa üst mahkemeye gidilebilir, başvurulabilir.’

Coinkolik yazarlarından Avukat Oğuz Evren Kılıç ise şu açıklamalarda bulunmuştur: ‘Kripto paraları ile vergi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konu hakkında Anayasa Mahkemesine emsal kararı bildirdim.’

Demirtaş yaptığı açıklamalardan sonra Twitter’dan şu açıklamalara yer vermiştir: ‘Devlet, kripto paralarını kabul eder ve o zamanda vergi ortadan kalkar. Emtia kabul edilirse daha yüksek bir capital gain vergisi, Security kabule- edilirse ortalama vergi alabilir. Kripto paralar paradır ve vergi alınmamalıdır. Youtuber vergilerin alındığı, babadan miras kalan bir tek evin vergisinin alındığı, verginin vergisinin vergisi alındığı bu dünyada kesin konuşmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle hukuk önemli. Bu konuda şeffaflık çok önemlidir. Umuyorum ki kripto paraları para olarak kabul edilebilir ve vergi alınmaz.  

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 14:37
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Anahtar Kelimeler:
KriptoParaVergiKazanç
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