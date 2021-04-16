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Kripto para kazançlarına vergi gelecek mi? Kripto parada son dakika kararı

Kripto parada son dakika kararı! Dönemin revaçta olan yatırım alanı kripto paralar. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrası yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluştu. Kripto para kazançlarına vergi gelecek mi? sorusu sosyal medyada pek çok haberin dolaşmasına yol açtı.

16 Nisan 2021 Cuma 17:04
Kripto para kazançlarına vergi gelecek mi? Kripto parada son dakika kararı
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Son dönemin popüler yatırım araçlarından birisi olan kripto paralarla ilgili yeni açıklamalar Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık “Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz” açıklamasını yaptı. Ekonomide yaşanan son gelişmelerden kripto paraların da etkileneceği bekleniyor. Sosyal medyada konuyla ilgili pek çok haber dolaşmaya başladı.

Kripto paralara vergi gelecek mi?

Bitcoin, Ethereum, XRP vb. kripto paralar oldukça yaygın. Vatandaş bu paralara uygulanacak olan vergileri merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen son açıklama ile kripto paralarla ilgili ekonomik, teknolojik ve hukuksal altyapı oluşturulacağı kamuoyuna duyuruldu.

Oluşturulması beklenen altyapı ile detaylı bir açıklama yapılmadı. Son dönemde konuşulan yer alan vergi meselesi tekrar gündemde yerini aldı. Yapılacak çalışmalar sonrası kripto paraların tek bir tanım altında toplanması ve vergilendirilmesi bekleniyor. Bu sayede hem yatırımcının korunması hem de kripto para alım satımlarından elden edilen gelirin düzenlenmesi hedefleniyor.

Bakanlık duyurusu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı konu ile ilgili "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaHazine Ve Maliye BakanlığıVergi
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