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Kripto para ile ödemeleri durduran yönetmelik 30 Nisan'da yürürlüğe giriyor!

Merkez Bankası tarafından kripto paralarla ilgili yapılan yeni düzenlemede kripto para ve kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmaması yönünde bir yönetmelik hazırlandı. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16 Nisan 2021 Cuma 11:42
Kripto para ile ödemeleri durduran yönetmelik 30 Nisan'da yürürlüğe giriyor!
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Türkiye'de kripto para ve varlıklar hakkında yeni düzenlemeler getirildi. Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği yeni düzenleme kripto paraların bundan sonra ödemelerde doğrudan yada dolaylı olarak kullanılmayacağı şekilde hazırlandı. Söz konusu düzenlemenin ardından Merkez Bankası (TCMB), ödeme işlemlerimde kripto varlıkların kullanılmamasıyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada; Kripto para ve kripto varlıkların bundan sonra ödeme hizmetlerinde kullanılmayacağına dair düzenleme çalışmalarının tamamlandığı ve varlıkların herhangi bir düzenlemeye yada denetim mekanizmasına tabi olmaması konusunda karar verildiği belirtildi.

Düzenlemede ayrıca;  kripto paraların anonim yapılarından dolayı yasadışı faaliyetlerde kullanılabildiği ve cüzdan bilgilerinin çalınması dışında usulsüz bir şekilde kullanılabilmesi ile birlikte gerçekleştirilen işlemlerin geri dönülmez bir nitelikte olması sebebiyle taraflar açısından önemli riskler barındırması söz konusu varlıkların ödemeler alanında kullanılmayacağı konusunda görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN YÖNETMELİK 30 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, kripto varlıkların ödeme işlemlerinde doğrudan yada dolaylı şekilde kullanılmasıyla ilgili bir hizmet sunamayacağına dair yönetmelik, 30 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek.



Son Güncelleme: 16.04.2021 11:42
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