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Kripto para için yeni düzenlemeler geldi!

Son yılların en gözde ve en çok kazandıran yatırım araçlarından olan ama bir o kadar da riskli olan kripto para ülkemizde de sık kullanılmaya başlandı. Bu durum bazı aracı kurumlarında çoğalmasına neden oldu. Son yaşanan vurgundan sonra devlette bazı düzenlemelere gitti. Yapılan düzenlemenin detayları haberimizin içeriğinde.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 02:15
Kripto para için yeni düzenlemeler geldi!
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Thodex tarafından yapılan vurgun sonrası kripto para piyasasına bazı düzenlemeler getirildi. Yapılan düzenlemeler kripto paraya bazı sınırlamalar getirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle beraber buna göre  'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te yer alan yükümlüler kısmına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve tasarruf finansman şirketleri de içine dahil edildi. 

Bu düzenleme ile beraber kripto para piyasasında bazı tepkimelere neden oldu. 

Suç gelirlerinin aklanması temize çıkarılması ve terör finassmanlarını dur demek için bu sorumluluklara sorumlu olacak.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 02:15
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaDüzenleme
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