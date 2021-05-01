Kripto para için yeni düzenlemeler geldi!

Thodex tarafından yapılan vurgun sonrası kripto para piyasasına bazı düzenlemeler getirildi. Yapılan düzenlemeler kripto paraya bazı sınırlamalar getirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle beraber buna göre 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te yer alan yükümlüler kısmına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve tasarruf finansman şirketleri de içine dahil edildi.

Bu düzenleme ile beraber kripto para piyasasında bazı tepkimelere neden oldu.

Suç gelirlerinin aklanması temize çıkarılması ve terör finassmanlarını dur demek için bu sorumluluklara sorumlu olacak.