Kripto para borsası Binance, yaşanan sert düşüşler sonrası bazı işlemleri askıya aldı!

Dünyanın en büyük işlem hacmine sahip olan kripto para borsası Binance, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bazı işlemlerin askıya alındığını duyurdu.
Diğer taraftan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların borsaya erişimler sorunlar yaşandığını duyurdu. Coinbase, işlem yoğunluğu nedeni ile kripto paralarda bazı işlemlerin gerçekleştirilemediğini belirtti.
Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklayacağını açıklaması sonrasında kripto para piyasasında sert düşüşler başlamıştı.
Son Güncelleme: 19.05.2021 22:49