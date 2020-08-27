Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!

Günümüzde teknolojinin giderek gelişmesi ile beraber yatırım seçenekleri de artış göstermiş oldu. Herkes elinde biriktirdiği parayı doğru bir yatırıma çevirerek değerlenmesini istemektedir. Gelişen teknoloji ile beraber yatırım yapabilmek için farklı yöntemler de doğmuştur. Özellikle son dönem için kripto para birimlerine yatırım yapılmaya başlanmış, adını çokça duyduğumuz bitcoin büyük ilgi görmüştü.

Dünya üzerinde en çok tercih edilen yatırım seçeneklerinden olan altın, döviz ve hisse senedinin yanı sıra kripto para birimleri de tercih edilen yatırımlardan biri haline gelmiştir.

Kripto para borsasında her bir işlem için %0,10 ile %0,15 arasında komisyon alınmaktadır. Tıpkı diğer yatırımlardaki gibi kripto para birimi yatırımı yaparken de yatırımcıların kendilerine bir aracı kurum belirlemeleri gerekmektedir. Günümüzde en çok tercih edilen kripto paralar Bitcoin, Litecoin, Ethereum ve Ripple olarak sıralanabilmektedir.

Uzun vadeli yatırımlarda bulunulmak istenmesi halinde bilinmiş kripto para birimlerine yatırım yapılması yararlı olacaktır. Kısa vadeli yatırımlarda ise diğer kripto paralar tercih edildiğinde daha kazançlı olunabilmektedir. İlk aşamada düşük miktarlı yatırımlarla başlanması ve sonrasında sistemin çözülmesi ardından büyük yatırımları girilmesi tavsiye edilenler arasında yer almaktadır.