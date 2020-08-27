İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber yatırım seçeneklerinden biri de kripto para birimi oldu. Güçlü bir yatırım aracı olan kripto paraya nasıl yatırım yapılacağı merak edilenler arasında yer aldı…

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:44
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Takip Et:

Günümüzde teknolojinin giderek gelişmesi ile beraber yatırım seçenekleri de artış göstermiş oldu. Herkes elinde biriktirdiği parayı doğru bir yatırıma çevirerek değerlenmesini istemektedir. Gelişen teknoloji ile beraber yatırım yapabilmek için farklı yöntemler de doğmuştur. Özellikle son dönem için kripto para birimlerine yatırım yapılmaya başlanmış, adını çokça duyduğumuz bitcoin büyük ilgi görmüştü.


Dünya üzerinde en çok tercih edilen yatırım seçeneklerinden olan altın, döviz ve hisse senedinin yanı sıra kripto para birimleri de tercih edilen yatırımlardan biri haline gelmiştir.

Kripto para borsasında her bir işlem için %0,10 ile %0,15 arasında komisyon alınmaktadır. Tıpkı diğer yatırımlardaki gibi kripto para birimi yatırımı yaparken de yatırımcıların kendilerine bir aracı kurum belirlemeleri gerekmektedir. Günümüzde en çok tercih edilen kripto paralar Bitcoin, Litecoin, Ethereum ve Ripple olarak sıralanabilmektedir.

Uzun vadeli yatırımlarda bulunulmak istenmesi halinde bilinmiş kripto para birimlerine yatırım yapılması yararlı olacaktır. Kısa vadeli yatırımlarda ise diğer kripto paralar tercih edildiğinde daha kazançlı olunabilmektedir. İlk aşamada düşük miktarlı yatırımlarla başlanması ve sonrasında sistemin çözülmesi ardından büyük yatırımları girilmesi tavsiye edilenler arasında yer almaktadır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:44
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV indirimi gelecek mi?
İş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilebilmesi için yeraltı kömür ile metal maden işyerlerine 24 ay hibe
İş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilebilmesi için yeraltı kömür ile metal maden işyerlerine 24 ay hibe
Toyota Ağustos Kampanyası – Toyota benzinli ve hybrid modeliyle fırsat kampanyası düzenliyor
Toyota Ağustos Kampanyası – Toyota benzinli ve hybrid modeliyle fırsat kampanyası düzenliyor

Popüler Haberler

Devletten Koronavirüsle mücadele kapsamında maddi yardımlar! Başvuran ihtiyaç sahiplerine Devletten 1500 TL, 2500 TL ve 15 bin TL destek
Star TV’nin sevilen dizisi Babil’in yeni sezon tarihi belli oldu!
ATV ekranlarının sevilen dizisi EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT1'de başlayacak olan Barbaros dizisinin başlama tarihi nedir? Dizinin oyuncu kadrosu belli oldu mu?
Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ramo dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Pek çok üniversite öğrencisi ve işverenin kullandığı Yetenek Kapısı nedir?
Güz Masalı final bölümünde neler olacak? Viraj suçlamaları kabul edecek mi?
Akıncı dizisinde oynayacak olan Savaş Alp Başar kimdir?
Eğitimli bakıcı desteğine nasıl başvurulur? Eğitimli bakıcıda hangi özellikler olmalıdır?
Emekli avans hesabı açan bankalar hangileridir? Bankalardan Emeklilere maaşının 10 katına kadar avans hesabı kampanyası!
Savaş Gemisi filminin konusu ve oyuncuları
Güneş ve Sirius yıldızının yan yana gelmesi 'kaderin yazıldığı' gün! 19:00'saatine dikkat
Müge Anlı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak? Program Neden Yayınlanmıyor?
İŞKUR Üzerinden 445 Paketleme İşçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?
2020 İOKBS ne zaman yapılacak?
Ciltte oluşan yara ve izleri geçiren en iyi 5 krem önerisi
2020-2021 Yılı Lise Kayıt İşlemleri Tarihi Ne Zaman? Lise Kayıtları Başlama Tarihi Belli Oldu!
2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi
2020 Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Takvimi Belli Oldu
İstanbul Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri - Anadolu Liselerinin 2020 yılı güncel puan tablosu belli oldu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.