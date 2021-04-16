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Kripto para alış verişi yasaklandı mı? Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple ve diğer coinler yasaklanacak mı?

Resmi Gazete'nin son sayısı ile birlikte kripto paralara darbe vuruldu. Vatandaşlar, kripto para alış verişi yasaklandı mı? Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple ve diğer coinler yasaklanacak mı? sorularını merak ediyor.

16 Nisan 2021 Cuma 03:43
Kripto para alış verişi yasaklandı mı? Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple ve diğer coinler yasaklanacak mı?
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Resmi Gazetesinin yayınlanması sonrasında kripto paralar ile ilgili verilen karar merak edilmeye başlandı. Özellikle Bitcoin alan vatandaşların merak ettiği Resmi Gazete kararı sonrasında kripto paralar ile ilgili değişiklik merak ediliyor.

Kripto para yasaklanıyor mu?

Resmi Gazetenin 30 Nisan 2021 tarihi sonrasında kripto paraların doğrudan veya dolaylı yollarla ödeme yapılamayacağını belirten bir madde ile yayınlandı.

Kısaca 30 Nisan 2021 tarihi sonrasında Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple kripto paraları yasaklanacak.

Resmi Gazetede yer alan maddeye göre ‘Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto paraların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin kullanılmasında ve elektronik para ihracında kripto paralar  doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto paralar ile ilgili alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak kripto para aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.’ Denildi.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 03:43
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Resmi GazeteKripto ParaAlış VerişBitcoinLitecoinEtheriumRıppleYasaklanacak
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