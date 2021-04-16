Kripto para alım satımı yasaklandı mı? Bitcoin alımı yasaklandı mı?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de kripto paralar ile ilgili yeni bir karar alındı. Karara göre, "Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz." denildi. Bu kararın ardından ise vatandaşlar, kripto paranın yasaklanıp yasaklanmadığını araştırmaya başladı. Kritp para alım satımı yasaklandı mı? Bitcoin alımı yasaklandı mı? Gibi soruları intenet üzerinden araştırmaya başlayan vatandaşlar, bu konuda bilgi edinmek istiyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile kripto paralarla ödeme yapılamayacağı bildirildi. 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu karar ile kripto para kullanımı kısıtlanmış oldu. İşte yayımlanan yönetmeliğin tamamı...