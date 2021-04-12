Kredi ve Kredi kartı borcu olan vatandaşlara müjdeli haber! 15 bin TL Faizsiz kredi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik ve yargısal reform paketi detayları netleşti. Reform paketi içinden kredi ve kredi kartı borcu olanlar için müjdeli bir haber çıktı.
15 bin TL faizsiz 1 yıl geri ödemesiz hibe desteği
Paketin kapsamında kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar için 15 bin TL faizsiz 1 yıl geri ödemesiz hibe desteği gündeme geldi ve müjdenin Erdoğan tarafından açıklanacağı öğrenildi.
Kredi ve kredi kartları borcu kapanan vatandaşlar 1 yıl sonra faizsiz olarak borçlarını ödemeye başlayacak
Ekonomi reform paketi kapsamında vatandaşlara ödenecek 15 bin TL faizsiz 1 yıl geri ödemesiz hibenin vatandaşların eline geçmeme ihtimali var. Kredi yada kredi kartı borcu olan vatandaşa ödenen 15 bin TL faizsiz kredi ile vatandaşların bankaya olan kredi borçları kapanacak. Vatandaşlar ise 15 bin krediyi, 1 yıl sonra faizsiz olarak kamu bankalarına ödemeye başlayacak.