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Kredi ve Kredi kartı borcu olan vatandaşlara müjdeli haber! 15 bin TL Faizsiz kredi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ekonomik ve yargısal reform paketi detayları belli oldu. Reform kapsamında kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Borcu olan kişilere 15 bin TL faizsiz kredi verilmesi gündeme geldi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 23:25
Kredi ve Kredi kartı borcu olan vatandaşlara müjdeli haber! 15 bin TL Faizsiz kredi
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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik ve yargısal reform paketi detayları netleşti. Reform paketi içinden kredi ve kredi kartı borcu olanlar için müjdeli bir haber çıktı.

15 bin TL faizsiz 1 yıl geri ödemesiz hibe desteği 

Paketin kapsamında kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar için 15 bin TL faizsiz 1 yıl geri ödemesiz hibe desteği gündeme geldi ve müjdenin Erdoğan  tarafından açıklanacağı öğrenildi.

 

13 Nisan Salı günü yapılacak olan kabine toplantısında bu konunun gündeme geleceği ve toplantı sonrasında kredi ve kredi kartı borcu bulunan vatandaşlara özel 15 bin TL faizsiz 1 yıl geri ödemesiz hibe desteğinin duyurulacağı aktarıldı.

Kredi ve kredi kartları borcu kapanan vatandaşlar 1 yıl sonra faizsiz olarak borçlarını ödemeye başlayacak

Ekonomi reform paketi kapsamında vatandaşlara ödenecek 15 bin TL faizsiz 1 yıl geri ödemesiz hibenin vatandaşların eline geçmeme ihtimali var. Kredi yada kredi kartı borcu olan vatandaşa ödenen 15 bin TL faizsiz kredi ile vatandaşların bankaya olan kredi borçları kapanacak. Vatandaşlar ise 15 bin krediyi, 1 yıl sonra faizsiz olarak kamu bankalarına ödemeye başlayacak.

 

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 23:25
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