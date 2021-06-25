Kredi ödemesini geciktirenlerin borçları maaştan kesilmeyecek!

Ankara'da bir kamu kurumunda görevli M.Ö., bankadan kullandığı ihtiyaç kredisinin ödemesini yapamadı ve icra takibinin başlatılmasına maruz kaldı. Bankayla yapılan sözleşmeden doğan takas mahsuplarla ilgili hakkın öne sürülmesiyle birlikte banka alacaklısının maaşının 4'te 1'ine el koydu. Maaşının kesildiğini öğrenen M.Ö., ise Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak bankaya karşı dava açtı. Dava dilekçesinde başlatılan icra takibinin sonucunun gelmesinin beklenilmediğini ve bankanın bildirim yapmadan maaşına el koyduğu belirtildi. ve bu durumun hukuk devletinin ilkelerini zedelen bir durum olduğu kaydedildi.
Karara yapılan itirazı sonucunda dava Yargıtay'a taşındı ve yüksek mahkeme kabul ettiği davanın sonucunda önceden imzalanmış olan sözleşmenin bankaya böyle bir yetki vermediğini ve gerçekleştirilen olayın 'İcra İflas Kanunu'na aykırı olduğunu gerekçe gösterdi ve tüketiciyi haklı buldu. Kararda ayrıca, tüketiciden kesilen miktarında geri iade edilmesine hükmedildiği bildirildi.