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Kredi ödemesini geciktirenlerin borçları maaştan kesilmeyecek!

Ankara'da kamuda çalışan M.Ö., bir bankadan kullandığı ihtiyaç kredisinin taksitlerini ödeyemedi ve banka maaşının 4'te 1'ine el koydu. Maaşının banka tarafından kesildiğini öğrenen M.Ö. dava açtı ve Yargıtay davacıyı haklı buldu ve kendisinden kesilen paranın tarafına iadesine hak kazandı.

25 Haziran 2021 Cuma 17:08
Kredi ödemesini geciktirenlerin borçları maaştan kesilmeyecek!
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Ankara'da bir kamu kurumunda görevli M.Ö., bankadan kullandığı ihtiyaç kredisinin ödemesini yapamadı ve icra takibinin başlatılmasına maruz kaldı. Bankayla yapılan sözleşmeden doğan takas mahsuplarla ilgili hakkın öne sürülmesiyle birlikte banka alacaklısının maaşının 4'te 1'ine el koydu. Maaşının kesildiğini öğrenen M.Ö., ise Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak bankaya karşı dava açtı. Dava dilekçesinde başlatılan icra takibinin sonucunun gelmesinin beklenilmediğini ve bankanın bildirim yapmadan maaşına el koyduğu belirtildi. ve bu durumun hukuk devletinin ilkelerini zedelen bir durum olduğu kaydedildi. 

Tüketici Hakem Heyeti'nin dava dilekçesini incelemesinin ardından banka haklı bulundu ve davacının itirazını reddetti. Bunun üzerine Ankara Batı 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açan M.Ö.'nün avukatı mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, müvekkilinin onayının alınmadan bankanın, alacaklısının maaşına el koyduğunu ve toplam miktarın 4'te 1'ini kesintiyle aldığını belirtti. Dava mahkeme tarafından reddedilirken verilen kararda bankanın haklı olduğu ve alacaklıyla yapılan sözleşmeden doğmuş olan takas mahsup hakkını kullanabileceği belirtildi.

Karara yapılan itirazı sonucunda dava Yargıtay'a taşındı ve yüksek mahkeme kabul ettiği davanın sonucunda önceden imzalanmış olan sözleşmenin bankaya böyle bir yetki vermediğini ve gerçekleştirilen olayın 'İcra İflas Kanunu'na aykırı olduğunu gerekçe gösterdi ve tüketiciyi haklı buldu. Kararda ayrıca, tüketiciden kesilen miktarında geri iade edilmesine hükmedildiği bildirildi.

 


Son Güncelleme: 25.06.2021 17:08
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Anahtar Kelimeler:
Keri BorcuYargıtayMaaş Blokesi
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