Kredi derecelendirme kurumu Standar&Poor's Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yaptı!
Koronavirüs salgınında ülkelerin ekonomi hakkında derecelendirme yapan Standard&Poor's Türkiye'nin kredi notu hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamalar sonrasında değişiklikler dikkat çekerken pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.
23 Ocak 2021 Cumartesi 01:43
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Yaşanan gelişmeler sonrasında Türkiye ekonomisinin 2021 yılında belirli oranlarda büyüyeceği öngörülürken Türk Lirasının değer kazanacağı ve Ulusal piyasalarda yıl sonuna doğru güçlenme görüneceği aktarıldı.
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