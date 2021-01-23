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Kredi derecelendirme kurumu Standar&Poor's Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yaptı!

Koronavirüs salgınında ülkelerin ekonomi hakkında derecelendirme yapan Standard&Poor's Türkiye'nin kredi notu hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamalar sonrasında değişiklikler dikkat çekerken pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 01:43
Kredi derecelendirme kurumu Standar&Poor's Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yaptı!
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Yaşanan gelişmeler sonrasında Türkiye ekonomisinin 2021 yılında belirli oranlarda büyüyeceği öngörülürken Türk Lirasının değer kazanacağı ve Ulusal piyasalarda yıl sonuna doğru güçlenme görüneceği aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 01:43
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Anahtar Kelimeler:
Kredi DerecelendirmeKurumStandard&poorsSon DakikaAçıklamaTürkiye
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