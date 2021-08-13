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Kredi borcu olanlar dikkat! Kredi ödemelerine yeni fırsatlar geliyor..

Kredi borcu olan milyonlarca vatandaş ile esnafları ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yapılan yeni düzenlemelerle yakın izlemde olan kredilere yapılandırma fırsatı sunulurken istisnalar da süresiz olarak belirlenecek. Düzenlemede ayrıca donuk alacaklar ise bilançonun dışına çıkartılacak.

13 Ağustos 2021 Cuma 11:16
Kredi borcu olanlar dikkat! Kredi ödemelerine yeni fırsatlar geliyor..
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İzlemeye alınan kredi borçlarında yeni bir döneme giriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan bir çalışmayla milyonlarca vatandaş ve binlerce firma nefes alacak. Bankacılık sektörünün aktif kalitesini daha da güçlendirecek yeni uygulamaların devreye alınmasıyla kredisi bulunan ve kredi kartı borcu olan vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlanacak.

Yeni düzenlemelerde yakın izlemede yer alan tüm kredilere yönelik yenide yapılandırmalar ile birlikte firma rehabilitasyon fonksiyonları bulunuyor. Sorunlu krediye sahip olan ve yaşama şansı bulunan tüm şirketler bu yapılandırmaya yönlendirilecek ve kredi ile kredi kartı borcu olanlara daha hızlı ve düşük maliyetli çözümler üretilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında varlık yönetim şirketleri belgelerine uygulanan damga ve harçlarla ilgili kaynak kullanımlarını içine alan destekleme fonları kesintilerinde istisna uygulanacak ve ve bu 5 yıl süre olarak belirlenen istisna Aralık ayı itibariyle süresiz olarak gerçekleştirilecek. 

İZLEMEDE OLAN KREDİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA

İzlemeye alınan sorunlu kredilerle ilgili de yaşama şansı olmayan donuk alacaklar, varlık yönetim şirketlerine satışları gerçekleştirilecek ve pasife geçirilerek bilanço dışına çıkarılması için teşvik mekanizması kurulacak. Eylül ayının sonundan itibaren de yakın izlemede olan borçlarda menkul kıymetleştirmesiyle ilgili mevzuat değişikliği yapılacak ve bu borçlar da bilanço dışına alınacak.

SORUNLU ALACAKLAR ÇÖZÜLECEK

BDDK geçtiğimiz günlerde sorunlu alacakların yönetimi ve makul bir süre içinde azaltılması amacıyla önemli bir düzenleme yaptı. Bankalara alacak stratejisi ve çözümleme birimi oluşturma zorunluluğu getirildi. Bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltım faaliyetleri olarak tanımlanan çözümle süreciyle ilgili olarak üç yıllık sorunlu kredi alacak yönetim stratejisi oluşturulması zorunlu kılındı.

31 Aralık'a kadar ilk strateji planlarının BDDK'ya gönderilmesiyle başlayacak olan sistemde ihtiyaç dahilinde bu süre 6 aya kadar uzatılacak. Daha sonra da yakın izlemede olan kredilerle ilgili sektörlerde operasyonel alandaki yeniden yapılandırma fonksiyonlarının oluşmasında dair alınacak idari kararla birlikte sistem 30 Eylül'den itibaren hayata geçirecek.

BORÇ YAPILANDIRMASINA SİCİL TEMİZLENİYOR

Yeni uygulamaya alınacak yapılandırma yasasında tüm protestolu senetlerle birlikte çek ve bireysel-ticari kredilerde yükümlülükler yerine getirildiği takdirde olumsuz kayıtlar tamamen silinecek. Aynı durum kredi kartı kullanıcıları içinde geçerli olacak. Bu düzenlemeden ise mevcut kredilerinin anaparasıyla taksit ödeme tarihinin 20 Mayıs tarihinde öncesinde olanlar ve taksitlerini aksatanlar yararlanabilecek.

Kredi ve kredi kartı borçlarının 31 Aralık tarihine kadar hepsini ödeyen veya yapılandırma işlemine alan borçluların 'Risk Merkezi'nde tutulan bütün kayıtları temizlenecek.


Son Güncelleme: 13.08.2021 11:16
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