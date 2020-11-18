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Koton Black friday indirimleri olacak mı? Koton kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Cuma’de pek çok mağazada olduğu gibi Koton mağazalarında da büyük indirimler yapılmaktadır. Koton’daki Kara Cuma indirimlerini ve kampanyalarını kaçırmamak için çabuk davranmakta fayda var. Çünkü Koton Kara Cuma’da en büyük indirimleri yapan markalardan bir tanesidir.

18 Kasım 2020 Çarşamba 01:21
Koton Black friday indirimleri olacak mı? Koton kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
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Black Cuma her yıl Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü kutlanmaktadır. Geçtiğimiz yıl 29 Kasım 2019’da kutlanan Black Cuma bu yıl 27 Kasım 2020 Cuma gününe denk gelmektedir. Black Cuma’den sonra gelen ilk Pazartesi gününde Cyber Pazartesi adı altında yeni indirimler yapılmaktadır.

Koton Black Cuma’de ve sonraki günlerde büyük indirimler yapmaktadır. Koton Black Cuma indirimlerini 27 – 28 Kasım tarihlerinde yapacak. Ancak alışverişlerinizi kesinlikle son güne bırakmayınız. Çünkü Koton büyük indirimlerin olduğu zamanlarda en çok satış yapan markalar arasında yer alıyor.

Koton mağazası online sitesine özel olarak geçtiğimiz yıllarda hem Black Cuma için hem de sonrasında gelen Cyber Pazartesi için bütün indirimlere ek olarak %25 indirim sağlayan kod tanımlamıştı.

Koton Mağazalarında Black Cuma İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

Koton’un büyük indirimleri geçtiğimiz yıllarda Black Cuma’de başlamış ve Cyber Pazartesi’e kadar sürmüştü. Koton’un bu yılda aynı indirimleri uygulaması bekleniyor.

Koton Mağazalarında Black Cuma Alışverişi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Eğer Black Cuma gününde Koton’dan alışveriş yapmak istiyorsanız hızlı davranmalısınız. Çünkü ürünler dakikalar içerisinde tükenebilmektedir. Ayrıca bu indirim günlerinde kargo şirketlerinde de yığılmalar olduğu için satın aldığınız ürün beklediğinizden geç bir tarihte gelebilir.


Daha önce beğendiğiniz ürünler varsa bu indirim günlerinde bu ürünleri takip edebilirsiniz. Yoğunluktan dolayı eski sezonların ürünleri satışa koyulabilir.

Koton Black Cuma’de Ne Kadar İndirim Yapacak?

Koton geçtiğimiz yıl Black Cuma’de %50’ye varan indirimlere ek olarak %25 indirim kodu uygulamıştı. 27 Kasım’da başlayacak olan Black Cuma’de yine aynı indirimlerin yapılması bekleniyor.

Koton’da Geçerli Black Cuma İndirimleri Nasıl Bulunabilir?

En iyi indirimleri yakalamak için ilk olarak Koton’un intenet mağazasına üye olabilirsiniz. Bu sayede bütün indirimlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Black Cuma. Global ve Picodi gibi intenet sitelerini takip ederek indirim kodlarını, kampanyaları kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.

Ayrıca arama motorlarına Koton Black Cuma 2020 yazarak da indirimleri bulabilirsiniz.

Black Cuma’de Koton Mağazalarından Alışveriş Yapmak Mümkün Mü?

Black Cuma indirimleri Koton’un şubelerinde de geçerlidir. Ayrıca Bonus, TEB, World gibi bazı banka kartları sayesinde indirimlerden yararlanabilirsiniz. Ancak bu gibi özel zamanlarda mağazalardan alışveriş yapmak için hızlı olmanız gerekmektedir. İndirim günlerinin ilk zamanlarında ürünler tükenebilmektedir.

Koton Mağazasının Haricinde Hangi Mağazalarda Black Cuma İndirimi Var?

Black Cuma’de Koton mağazalarında yapılan indirimlerin benzerleri Trendyol, Mavi, Boyner, Morhipo ve Colin’s gibi mağazalarda da yapılmaktadır. Ancak beğendiğiniz ürünlerin hepsini bütün mağazalarda bulamayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 18.11.2020 01:21
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