KOSGEB destek programı başvuruları ne zaman başlayacak? KOSGEB destek programı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

İşletme sahibi olmak isteyen girişimciler tarafından merakla KOSGEB Destek Programı’nın başvurusunun ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor.

KOSGEB Destek Programı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank KOSGEB destek programına başvuruların pazartesi gününden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Bakan Varank, yapmış olduğu açıklamada girişimcilerin bu programa başvuru yapmalarını söyledi.

KOSGEB Destek programından faydalanmak isteye KOBİ’lere yönelik müjde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa varank, oğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından “Girişimcilik” adı altında düzenlenen “Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu”na video konferans yöntemiyle katılım sağladı.

Bakan Varank:“girişimcilerimizi başvuru yapmalarına davet ediyorum!”

Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB desteklerine Pazartesi günü itibariyle başvuruların başlayacağını ve girişimcilerin bu programa katılım sağlamaları için davette bulundu.

Mustafa Varank, “Başvurular pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum” şeklinde ifadeler kullandı.