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KOSGEB destek programı başvuruları ne zaman başlayacak? KOSGEB destek programı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

KOSGEB destek programı başvuruları ne zaman başlıyor? KOSGEB destek programı başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? KOSGEB destek programına kimler başvurabilir? Girişimcilik hayali kuran vatandaşların yakından takip ettiği KOSGEB destek programı başvurularının detayları haberimizde...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:08
KOSGEB destek programı başvuruları ne zaman başlayacak? KOSGEB destek programı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?
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İşletme sahibi olmak isteyen girişimciler tarafından merakla KOSGEB Destek Programı’nın başvurusunun ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor.

KOSGEB Destek Programı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank KOSGEB destek programına başvuruların pazartesi gününden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Bakan Varank, yapmış olduğu açıklamada girişimcilerin bu programa başvuru yapmalarını söyledi.

KOSGEB Destek programından faydalanmak isteye KOBİ’lere yönelik müjde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa varank, oğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından “Girişimcilik” adı altında düzenlenen “Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu”na video konferans yöntemiyle katılım sağladı.

Bakan Varank:“girişimcilerimizi başvuru yapmalarına davet ediyorum!”

Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB desteklerine Pazartesi günü itibariyle başvuruların başlayacağını ve girişimcilerin bu programa katılım sağlamaları için davette bulundu.

Mustafa Varank, “Başvurular pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum” şeklinde ifadeler kullandı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:08
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Anahtar Kelimeler:
KosgebKOSGEB Destek ProgramıGirişimci
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